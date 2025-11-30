為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國研院西進辦2025台歐晶片創新論壇 推動半導體合作深化

    2025/11/30 14:54 記者吳柏軒／台北報導
    國研院在德國舉辦「2025台歐晶片創新論壇」，以「技術創新、人才培育與跨區域合作」為核心，推動半導體合作深化。（圖由國研院提供）

    國研院在德國舉辦「2025台歐晶片創新論壇」，以「技術創新、人才培育與跨區域合作」為核心，推動半導體合作深化。（圖由國研院提供）

    為回應全球晶片技術加速演進的趨勢，國科會下轄的國家實驗研究院西進，與比利時微電子研究中心、歐洲IC實作中心及德國德勒斯登工業大學攜手，在德國德勒斯登舉辦「2025台歐晶片創新論壇」，匯聚各方產官學研力量，以「技術創新、人才培育與跨區域合作」為核心，推動半導體合作深化。

    該論壇2天議程吸引逾280名台灣、歐洲多國的產官學研代表出席，不僅深化台歐交流，更連結多國科研機構與企業，促進跨國研發議題的實質對接，展現高度的國際合作動能，從區域合作升級為具全球視野的技術與人才平台。

    論壇聚焦先進封裝、矽光子、智慧感測、先進元件與新興記憶體等前瞻技術議題，也關注高階半導體人才培育、跨國訓練機制與研究合作架構，如「台歐半導體短期訓練計畫」成果，國研院台灣半導體研究中心、國家儀器科技研究中心及國家高速網路與計算中心等，亦就半導體製造設計平台與前瞻技術，與台歐學研團隊深入交流，探討未來合作。

    國際重量級企業高層也齊聚德勒斯登，包括歐洲半導體製造公司（ESMC）總裁Christian Koitzsch、新思科技（Synopsys）光子技術研發總監Sander Roosendaal，以及德國蔡司（ZEISS）資深經理Charles Lin等講者發表主題演講，從歐洲晶片法牽動的製造布局、矽光子積體電路在AI與下一代資料中心的關鍵角色，到3D X-ray顯微分析在先進封裝與AI晶片可靠度驗證中的突破性應用，揭開半導體技術新一波的發展方向。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播