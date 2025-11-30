台南關子嶺千人健走 推廣職安健康又紓壓

「職安百分百、平安跟著來」健走活動今在關子嶺風景區登場，上千名勞工朋友熱情響應。（記者王涵平攝）

「職安百分百、平安跟著來」健走活動今在關子嶺風景區登場，上千名勞工朋友熱情響應，健走之後泡泥漿溫泉，健康又紓壓，南市勞工局長王鑫基呼籲各界重視職業安全，氣溫變化之際，也要注意健康。

健走隊伍在關子嶺仙草實驗小學關嶺分校出發，不少勞工朋友攜家帶眷參加，麻豆新樓醫院也鼓勵員工積極參與，王鑫基表示，寒流來襲時，工作者可能因低氣溫而併發相關疾病，事業單位及勞工朋友應強化職場安全健康意識，尤其是心血管疾病等慢性病，應特別留意氣溫變化；此外，山區、沿海、臨水或水上等特殊工作環境，及營造作業、大樓外牆清洗、廣告招牌吊掛、線路檢修、農業、漁業、外送作業等之戶外工作者，更需特別注意低氣溫作業風險。

南市關子嶺勞工育樂中心目前以OT方式委由村野大飯店經營，村野大飯店提供點心，也開放100個名額給參加健走活動的民眾以超低價100元優惠享受大眾泡湯設施。

勞工局表示，至今已輔導成立41個安衛家族，透過大廠帶小廠協助中小事業單位做好安全衛生工作，希望為勞工朋友們打造安全、健康工作環境，也透過職業安全衛生法令校園巡迴宣導，讓同學了解職場常見危害，培養正確的工作安全態度。

