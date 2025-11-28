澎湖帆船代表隊全運會獲佳績 議長陳毓仁接見表揚

全運會澎湖帆船代表隊表現優異，議長陳毓仁（左4）接見表揚。（澎湖縣議會提供）

今年全國運動會圓滿落幕，澎湖縣代表隊不負眾望，在帆船相關賽事中大放異彩，共奪下12項大獎，成為今年度全運會水上運動的亮眼贏家。

包括張浩、尹立文、陳彥文在帆船男子組風浪板RS：X型拿下冠亞軍及第5名，許智凱、李湘庭、曾宗廉在帆船男子組風浪板水翼型拿下第1、第3、第6，歐瑞暘、辛金隆帆船男子組風浪板RS：One型第2和第4，侯佳玲帆船女子組風箏浪板水翼型奪冠，石晏如帆船女子組風浪板水翼型第3，顏秀臻帆船女子組風浪板RS：One型第4，吳潤東帆船男子組帆船雷射標準型第8。

身爲澎湖帆船委員會主委，議長陳毓仁今（28）日開心接見優秀選手，自掏腰包頒發獎金，向所有為澎湖爭光的選手們致上最高敬意。陳毓仁表示，澎湖得天獨厚的海域條件，是世界級最適合進行風箏浪板、風帆船等海上運動訓練與挑戰的場地。今年選手們於全運會拿下亮眼成績，正是澎湖海上運動實力的最佳證明，也大大提振在地運動員與教練團隊的士氣。

他強調，海域運動的推廣與運動部的重點目標方向一致，未來他也將持續爭取國內外賽事在澎湖舉行，以行動支持選手培訓，也讓世界看見澎湖的海洋能量；歡迎所有熱愛海上運動的朋友們，一起到澎湖體驗刺激的海上飛行。

最後陳毓仁再次向獲勝的選手們致上祝賀，並感謝選手、教練與團隊的辛勞付出。他也祝福所有選手在未來的比賽中持續突破自我、再創高峰，為澎湖、為台灣寫下更多耀眼紀錄。

