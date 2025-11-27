性侵41國小學童狼教練判464年 鄭英耀：共同譴責

性侵41名國小學童的狼教練被判刑464年，教育部長鄭英耀（左）今日受訪時表達強烈譴責。（記者林曉雲攝）

台中市去（2024）年爆發擔任多所國小棒球隊的某教練，涉對41名學童性侵猥褻高達9次，還拍攝34段不雅影片，台中高分院昨（26）日二審宣判，認為一審認定事實清楚、量刑適當，駁回被告上訴，維持一審對其90項犯行的原判決，而該教練被判的刑期加總逾464年，全案仍可上訴最高法院。教育部長鄭英耀今（27）日在立法院教育委員會會前受訪時嚴正譴責，鄭英耀強調，絕不容許任何侵犯學生身體與受教權益的行為，必須共同譴責，並承諾將持續強化校園安全機制，加強不適任人員揭露機制，強化友善安全的校園防護。

媒體詢問台中某校教練涉性侵學生遭法院判刑一案，鄭英耀指出，教育部已建置「教育不適任人員資訊平台」，無論是教師、教練或其他教育人員，只要涉及重大違法或不當行為並經法定程序認定，相關姓名與資訊都會公告，供各級學校查詢，防止不適任者再次進入教育現場，以確保學生的安全。

鄭英耀表示，教育部將持續推動相關防護機制，必須共同維護兒童及青少年在學習、運動與休閒活動中的安全，給孩子一個真正友善、健康的成長環境。

