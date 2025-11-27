為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    性侵41國小學童狼教練判464年 鄭英耀：共同譴責

    2025/11/27 09:48 記者林曉雲／台北報導
    性侵41名國小學童的狼教練被判刑464年，教育部長鄭英耀（左）今日受訪時表達強烈譴責。（記者林曉雲攝）

    性侵41名國小學童的狼教練被判刑464年，教育部長鄭英耀（左）今日受訪時表達強烈譴責。（記者林曉雲攝）

    台中市去（2024）年爆發擔任多所國小棒球隊的某教練，涉對41名學童性侵猥褻高達9次，還拍攝34段不雅影片，台中高分院昨（26）日二審宣判，認為一審認定事實清楚、量刑適當，駁回被告上訴，維持一審對其90項犯行的原判決，而該教練被判的刑期加總逾464年，全案仍可上訴最高法院。教育部長鄭英耀今（27）日在立法院教育委員會會前受訪時嚴正譴責，鄭英耀強調，絕不容許任何侵犯學生身體與受教權益的行為，必須共同譴責，並承諾將持續強化校園安全機制，加強不適任人員揭露機制，強化友善安全的校園防護。

    媒體詢問台中某校教練涉性侵學生遭法院判刑一案，鄭英耀指出，教育部已建置「教育不適任人員資訊平台」，無論是教師、教練或其他教育人員，只要涉及重大違法或不當行為並經法定程序認定，相關姓名與資訊都會公告，供各級學校查詢，防止不適任者再次進入教育現場，以確保學生的安全。

    鄭英耀表示，教育部將持續推動相關防護機制，必須共同維護兒童及青少年在學習、運動與休閒活動中的安全，給孩子一個真正友善、健康的成長環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播