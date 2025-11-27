為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鼓勵大學設「婚育房型宿舍」 鄭英耀：打造更具國際競爭力的高教環境

    2025/11/27 09:23 記者林曉雲／台北報導
    鼓勵大學設「友善婚育房型宿舍」，教育部長鄭英耀（左）今日受訪表示，打造更具國際競爭力的高教環境。（記者林曉雲攝）

    鼓勵大學設「友善婚育房型宿舍」，教育部長鄭英耀（左）今日受訪表示，打造更具國際競爭力的高教環境。（記者林曉雲攝）

    行政院推動婚育房政策，從居住和工作兩方面減輕年輕家庭的負擔。教育部鼓勵大專校院增設友善婚育房型宿舍，國立大學列入績效型加分項目，私立大專校院每增設一間「友善婚育房型」可獲5萬元補助，預計明（2026）年上路。

    教育部長鄭英耀今（27）日出席立法院教育委員會會前受訪表示，教育部已與各大專校院討論增設「友善婚育房型」可行性，教育部政策以支持與鼓勵為主，並將提供必要經費協助學校進行改善或改建，以營造更友善的研究與生活環境，打造更具國際競爭力的高教環境。

    鄭英耀表示，國內研究生跨區域就讀及國外學生、外籍學者攜家眷來我國的情形逐年增加，傳統以單身學生為主的宿舍配置無法完全滿足需求，教育部已與大專校院持續討論增設「友善婚育房型」的可行性，政策方向以支持與鼓勵為主，並將提供必要經費協助學校進行改善或改建。

    鄭英耀指出，近年國內高等教育的國際化程度明顯提升，不僅外籍教師比例逐步上升，多所學校外籍師資已超過一成，來台進行學術合作、交換或攻讀博士學位的境外人員亦常攜帶家屬同行；同時，國內研究生南北異地就學的情況也十分普遍，對友善居住空間的需求日益增加。

    鄭英耀表示，友善婚育房型宿舍有助於提供研究生與境外學者更穩定的生活支持，提升學習與研究環境，也更符合國際大學的普遍做法，教育部已請學校盤點現有宿舍空間，部分私立大學因宿舍量較大，有意將部分房間或區域挪作改建，教育部將提供適度經費協助校方規劃與施作。

    對於未來供給量，鄭英耀表示，可預期一定會逐年增加，在全球高教交流更為頻繁的趨勢下，友善宿舍已是國際學術移動中的基本配套，台灣應該與時俱進，逐步補齊相關設施，以營造更友善的研究與生活環境。

    鄭英耀強調，教育部將持續與各大專校院合作，逐步完善住宿多元化規劃，讓需要家庭式或婚育房型的研究生、境外生與學者，都能獲得更適切的居住支持，打造更具國際競爭力與人本關懷的高教環境。

