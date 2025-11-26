台灣動物園協會參與SEAZA年會 攜手國際夥伴促進跨國物種交流

台灣動物園暨水族館協會與多國交流，深化跨國合作，持續推動珍稀物種保育與專業連結。（台灣動物園暨水族館協會提供）

2025年東南亞動物園暨水族館協會（簡稱SEAZA）第33屆年會，日前於新加坡舉行，吸引來自世界各地約450位動物園與保育專業人士齊聚，今年以「為未來培力，共同守護野生動物」為主軸，聚焦強化動物照護與國際合作交流，台灣動物園暨水族館協會代表團54人參加，展現台灣與國際夥伴攜手促進跨國物種交流與永續保育合作。

台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長賴振融表示，TAZA近年積極推動國際動物外交，已漸有斬獲。繼去年成功主辦SEAZA年會後，目前已成為SEAZA中會員數最多的國家。此次年會中，TAZA不僅在族群管理委員會內3大組別中擔任要職，台灣更有6家會員代表，進行15個主題的研究發表，內容涵蓋教育、動物福祉、行為訓練與醫療等多元領域，顯示台灣在珍稀物種保育與教育推廣上的深厚實力。

TAZA會員六福野生動物園上台分享瀕危犀牛保育與教育實踐；台北市立動物園以遊蕩動物研究與穿山甲救傷為案例，發表研究；國立海洋生物博物館則以藍鯨重生與鯨豚展示詮釋為題，探討水族教育；頑皮世界野生動物園，探索關於成年的馬來長吻鱷，如何在運輸時也能兼顧動物福祉。

同時，農業部生物多樣性研究所及Xpark 都會型水生公園也在活動中，透過展區海報說明方式，分享研究成果。此外，台北市立動物園與六福野生動物園也獲邀擔任SEAZA族群管理委員會要職，出任犀牛、斑哥羚羊與黑猩猩族群管理的計畫協調人，未來將參與規劃國際物種調度事務及研究工作坊事宜。

賴振融表示，TAZA團隊積極與來自各國的動物照護人員、獸醫師進行深度交流，拜訪新加坡動物園，參訪獸醫中心、營養調配室與動物獸舍等處，交流專業技術並拓展國際視野。也與亞洲，包含日、韓等5國，建立動物血緣管理與跨國合作的基礎，努力朝向全球物種守護與提升動物福祉的目標邁進。

