為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣動物園協會參與SEAZA年會 攜手國際夥伴促進跨國物種交流

    2025/11/26 17:01 記者廖雪茹／新竹報導
    台灣動物園暨水族館協會與多國交流，深化跨國合作，持續推動珍稀物種保育與專業連結。（台灣動物園暨水族館協會提供）

    台灣動物園暨水族館協會與多國交流，深化跨國合作，持續推動珍稀物種保育與專業連結。（台灣動物園暨水族館協會提供）

    2025年東南亞動物園暨水族館協會（簡稱SEAZA）第33屆年會，日前於新加坡舉行，吸引來自世界各地約450位動物園與保育專業人士齊聚，今年以「為未來培力，共同守護野生動物」為主軸，聚焦強化動物照護與國際合作交流，台灣動物園暨水族館協會代表團54人參加，展現台灣與國際夥伴攜手促進跨國物種交流與永續保育合作。

    台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長賴振融表示，TAZA近年積極推動國際動物外交，已漸有斬獲。繼去年成功主辦SEAZA年會後，目前已成為SEAZA中會員數最多的國家。此次年會中，TAZA不僅在族群管理委員會內3大組別中擔任要職，台灣更有6家會員代表，進行15個主題的研究發表，內容涵蓋教育、動物福祉、行為訓練與醫療等多元領域，顯示台灣在珍稀物種保育與教育推廣上的深厚實力。

    TAZA會員六福野生動物園上台分享瀕危犀牛保育與教育實踐；台北市立動物園以遊蕩動物研究與穿山甲救傷為案例，發表研究；國立海洋生物博物館則以藍鯨重生與鯨豚展示詮釋為題，探討水族教育；頑皮世界野生動物園，探索關於成年的馬來長吻鱷，如何在運輸時也能兼顧動物福祉。

    同時，農業部生物多樣性研究所及Xpark 都會型水生公園也在活動中，透過展區海報說明方式，分享研究成果。此外，台北市立動物園與六福野生動物園也獲邀擔任SEAZA族群管理委員會要職，出任犀牛、斑哥羚羊與黑猩猩族群管理的計畫協調人，未來將參與規劃國際物種調度事務及研究工作坊事宜。

    賴振融表示，TAZA團隊積極與來自各國的動物照護人員、獸醫師進行深度交流，拜訪新加坡動物園，參訪獸醫中心、營養調配室與動物獸舍等處，交流專業技術並拓展國際視野。也與亞洲，包含日、韓等5國，建立動物血緣管理與跨國合作的基礎，努力朝向全球物種守護與提升動物福祉的目標邁進。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播