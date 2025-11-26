為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天琴颱風路徑曝！北台天涼晚起水氣增 中南部日夜溫差大

    2025/11/26 06:28 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部日夜溫差大。（資料照）

    中央氣象署表示，今天白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部日夜溫差大。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（26日）清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。

    降雨方面，今天僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。

    第27號輕度颱風天琴，位於鵝鑾鼻南方約1160公里處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。

    空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（27日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    週五（28日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。

    週六（29日）、下週日（30日）東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，週六西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    下週一（12月1日）東北季風稍增強，下週二（12月2日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    15 - 19 16 - 26 20 - 27 16 - 21

    天琴颱風路徑潛勢預報圖。（圖擷自氣象署）

    天琴颱風路徑潛勢預報圖。（圖擷自氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播