    嘉義石棹琉璃雲瀑夢幻登場 東北季風報到出大景機率高

    2025/11/24 11:02 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義石棹琉璃雲瀑如詩如畫的夢幻畫面。（圖由蘇再明提供）

    嘉義縣山區季節限定的「琉璃光」夜景，隨著東北季風報到、氣溫下降，已經出現好幾次大景，攝影人蘇再明11月19日就在竹崎鄉中和村石棹拍到如詩如畫的琉璃雲瀑夢幻畫面。蘇再明表示，這波東北季風今報到，預計今晚起琉璃光出大景的機率倍增，值得專程上山守候。

    每年10月秋末至隔年4月之間的秋冬春季節，每當鋒面帶來冷空氣，如果有足夠的水氣形成雲霧，經燈光穿透雲霧折射就會產生如同琉璃般的透光七彩色澤，嘉義縣山區的石棹、番路鄉隙頂二延平步道、梅山鄉太平雲梯與二尖山等地，只要天候配合都有出琉璃仙境美景機會，其中石棹琉璃雲瀑遠近馳名，不僅聚集全國攝影迷守候拍攝，還有旅行團安排觀賞琉璃雲瀑行程，帶動地方季節限定的商機。

    蘇再明指出，拍攝琉璃光要有三大條件，首先溫度要降到15度以下，濕度則要高於85%，但也不能高於98%，因為濕度太高鏡頭都起霧了，什麼也拍不到，當然要有東北季風的帶動。11月19日晚上10點19分，石棹的氣溫12度，濕度92%，加上東北季風，在各種條件都配合情況下，正是琉璃光季登場好時機，果真在10點40分和43分都出現琉璃雲瀑美景。

    蘇再明說，氣象預告本週會有兩波東北季風先後影響台灣，強度雖然沒有特別的強，但濕氣條件夠，山區晚上應可以降到15度以下，出現琉璃光相對較高，石棹地區很有機會觀賞到琉璃雲瀑。

