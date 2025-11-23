士林溪山里去年百人上吐下瀉 自來水接管3案明年10月底試車通水

水處報告高地自來水接管進度，2023年至2027年投入逾7億元，改善18案合計1384戶。（水處提供）

台北市士林區溪山里，去年4月爆發百餘人疑似急性腸胃炎，出現嘔吐、發燒、腹瀉等症狀，採樣水質發現大腸桿菌群數值偏高，當時市長蔣萬安說2026年完成溪山里、平等里等山區自來水接管。台北自來水事業處日前於市政會議專案報告指出，溪山里、平等里及東山社區明年10月底試車通水。蔣說，增設高地加壓站、儲水設施與調整區域配水管線，不只可以解決山區和高地用水不便，也可使整體供水系統更加穩定。

北水處近日專案報告「高地穩供、好水普及─偏遠高地自來水接管計畫」，說明溪山里及平等里共575戶簡易自來水用戶接管辦理情形，其中溪山里408戶，經費2.928億元，專案規劃6處配水池、4處加壓站、管線長度22.6公里；平等里167戶，經費1.36億元，專案規劃4處配水池、1處加壓站、管線長度12.2公里。

請繼續往下閱讀...

北水處指出，2023年至2027年投入逾7億元，改善18案合計1384戶，2023年至今年10月底，已完成改善457戶，全市高地無自來水現況統計，扣除改善中和已編列預算者，尚有815戶待改善，將持續推動未接用自來水地區改善，輔以水車送水。

蔣萬安說，希望明年能夠順利完成溪山里、平等里及東山社區的自來水接管工作，市府也會協助當地居民辦理接水申請，對於管線入宅可能延伸額外費用、對自來水質等疑慮，會請水處加強了解住戶訴求，提出有說服力的說法和回應。

蔣萬安提到，西山里、平等里的水質事件，凸顯高地供水重要性，另外在公寓大廈的水池、水塔與內部管線，目前也持續在汰換自來水管線，降低漏水率同時維持水池穩定，已請民政局透過里政系統，加強宣導定期清洗水池、水塔和汰換老舊設備，提升用水安全認知，讓家家戶戶都能安心喝好水。

他強調，台北市的水資源管理扎實，從源頭水庫的管理、自來水品質提升、再生水的推動，到水利處在雨水收集、排水防洪上面各項工程，從不鬆懈，要求跨局處合作，強化整體水資源政策溝通，並清楚傳達給市民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法