為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    滿足大型重機停放機車格需求 中市交通局：已開放13處5276格位

    2025/11/20 10:45 記者蘇金鳳／台中報導
    交通局表示，已開放13處機車格位提供給大型重機車停放。（市府提供）

    交通局表示，已開放13處機車格位提供給大型重機車停放。（市府提供）

    騎大型重機車的民眾日益增加，中市交通局2024年試辦開放大型重機停放於路外停車場的機車格，第一階段開放三處，由於反應很好，陸續開放，至今開放13處路外停車場，共計5276格機車格，未來只要有合適的停車格就開放提供給大型重機車停放。

    交通局自去年的2月1日起，第一階段提供3個停車場試辦給大型重機停放機車格，分別是惠新停車場、市政公園地下停車場以及豐原轉運中心停車場。

    第二階段在今年2月1日再擴大試辦10個場次，分別是馬龍潭、朝富、秋紅谷、春安、城隍、大慶、舊建國市場、太和、建成及櫻花，除了第一階段因市政公園地下停車場因不適合而取消外，2階段共有12場次。

    交通局表示，今年6月20日新啟用的第二市場停車場，同時開放試辦大型重機車停放，目前共開放13處，共計5276格機車格可供大型重機停放。

    交通局表示，對於收費，原則依停放車格類型收費，若車輛停放機車格則以機車費率計費，若停汽車格，則以汽車費率計費，後續將視試辦情形進行滾動檢討。

    交通局表示，後續交通局會再滾動檢討，增加路外機車場停放場次，提供大型重機友善停車環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播