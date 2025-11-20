滿足大型重機停放機車格需求 中市交通局：已開放13處5276格位

交通局表示，已開放13處機車格位提供給大型重機車停放。（市府提供）

騎大型重機車的民眾日益增加，中市交通局2024年試辦開放大型重機停放於路外停車場的機車格，第一階段開放三處，由於反應很好，陸續開放，至今開放13處路外停車場，共計5276格機車格，未來只要有合適的停車格就開放提供給大型重機車停放。

交通局自去年的2月1日起，第一階段提供3個停車場試辦給大型重機停放機車格，分別是惠新停車場、市政公園地下停車場以及豐原轉運中心停車場。

第二階段在今年2月1日再擴大試辦10個場次，分別是馬龍潭、朝富、秋紅谷、春安、城隍、大慶、舊建國市場、太和、建成及櫻花，除了第一階段因市政公園地下停車場因不適合而取消外，2階段共有12場次。

交通局表示，今年6月20日新啟用的第二市場停車場，同時開放試辦大型重機車停放，目前共開放13處，共計5276格機車格可供大型重機停放。

交通局表示，對於收費，原則依停放車格類型收費，若車輛停放機車格則以機車費率計費，若停汽車格，則以汽車費率計費，後續將視試辦情形進行滾動檢討。

交通局表示，後續交通局會再滾動檢討，增加路外機車場停放場次，提供大型重機友善停車環境。

