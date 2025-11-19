清晨低溫12.4度！明白天起回暖 下週一北台灣再降溫

今晨低溫分佈。（圖為中央氣象署提供）

東北季風持續發威，中央氣象署指出，今日台灣本島清晨低溫僅12.4度，白天也將整日涼冷，但明日白天起，各地氣溫將逐漸回升，北部地區白天可重回20度左右，中南部地區可達到20度以上，但日夜溫差大，民眾務必注意保暖措施，且下波東北季風預計在下週一前後影響台灣，氣溫還會再下降。

中央氣象署預報員謝佩芸指出，今日台灣持續受到東北季風影響，各地清晨氣溫偏低，北台灣普遍僅14至15度，中南部約15至17度，花東地區約20至22度，另馬祖出現11.8度低溫，新北石門富貴角清晨僅12.4度，桃竹苗地區最低溫也只剩12至13度。

謝佩芸說，今日各地維持整日涼冷的天氣，且因雲量偏多，白天氣溫回升不明顯，北部地區白天約17至18度，中部至台南20至23度，南部高屏約25至26度。

降雨方面，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。

謝佩芸表示，明日清晨氣溫仍低，多數地區僅15度左右，但白天起氣溫回升，中南部地區20度以上，北台灣20度左右，週五東北季風減弱後，中南部氣溫明顯回升，週日將是本週最溫暖的一天，但夜間清晨感受仍較涼冷，且下波東北季風預計在下週一前後報到，北台灣氣溫將再度下降。

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

