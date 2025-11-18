共享巴士開進高雄桃源、那瑪夏 年底前免費搭乘

高雄市桃源、那瑪夏區，今起啟動「幸福高雄GO」預約式共享巴士試營運。（高雄市交通局提供）

偏鄉地區公共運輸不便，為便於居民通學、就醫、洽公及採買，高雄市交通局今（18日）在桃源區、那瑪夏區啟動「幸福高雄GO」預約式共享巴士，至年底前試營運免費搭乘。

高雄市交通局長張淑娟表示，「幸福高雄GO」於2022年從美濃起步，每年擴增2個行政區，迄今累計於美濃、杉林、六龜、內門、甲仙、茂林6個行政區提供超過26萬人次服務，搭乘者以學生就學及年長者就醫、就養為主，占總營運趟次7成以上，其他旅次包括日常採買、訪友等。

今日啟動桃源、那瑪夏「幸福高雄GO」試營運，試營運期間提供民眾免費搭乘，並視當地民眾乘車需求滾動調整，預定2026年初正式營運。張淑娟表示，隨著桃源、那瑪夏加入，大旗美山區已全面納入幸福巴士服務版圖，覆蓋率100%。

「幸福高雄GO」導入點對點預約制模式，以因應偏鄉的在地交通需求，民眾只要支付公車的費用，就能以最直捷的方式到達目的地，搭乘方式採預約制，營運區域內任意起訖點均可上下車，有需求者均可就近於熟悉的區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車，或撥打免費服務專線0800-660-696、Line官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。

居民透過預約，即可以公車票價前往營運區域內的站點。（高雄市交通局提供）

