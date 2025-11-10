鳳凰來襲 領務局週二下午可提前領11/12、11/13護照

外交部今（10）日表示，領務局及外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處明日將啟動颱風應變機制，明日下午起發放12日及13日全日可領護照。（資料照）

鳳凰颱風即將來襲，外交部今（10）日表示，領務局及外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處明日將啟動颱風應變機制，明（11）日下午起發放12日及13日全日可領護照。

外交部表示，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處將於明（11）日啟動颱風應變機制，11日上午10時30分起發放11日下午可領之護照，11日下午1時30分起發放12日及13日全日可領之護照，當日也延長領照服務至晚間6時。

外交部指出，11日當日申辦速件並於下午3時前完成遞件繳費者，也可於當日下午5時15分開始領取。

外交部呼籲，颱風影響期間有出國規劃之民眾，務必注意提前領照；如於停止上班期間有急難救助需求，急須臨時辦理護照之國人請洽其餘未停止上班之領務局或外交部4個辦事處協助，或致電桃園國際機場辦事處之緊急聯絡中心。

