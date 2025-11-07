鳳凰颱風恐來襲 左鎮菜寮溪護岸、疏濬工程已做好因應佈署

六河分署在菜寮溪左鎮橋段附近進行護岸改善工程，強化防洪安全。（記者吳俊鋒攝）

台南左鎮以月世界景觀著稱，轄內的菜寮溪上游多流經泥岩地形，遇到大雨容易流失、崩塌，危及沿岸居民，水利署第六河川分署針對嚴重沖蝕與淤積段，斥資逾4170萬元進行護岸改善，還有疏濬工程，強化防洪安全，利用枯水期全力趕工，進度都明顯超前；針對「鳳凰」颱風可能來襲，也已做好相關的因應佈署。

六河分署於菜寮溪的牛稠埔，以及埔羌等地展開護岸改善工程，來到左鎮橋附近，將趕在明年汛期之前完成，現階段的實際執行狀況，已超越既定進度逾2成，相當順利。

六河分署目前也同步於菜寮溪三角潭橋上下游持續展開疏濬工作，將土方外運，增加通洪斷面，讓水流暢行，避免冲刷，危及附近居民生命財產，一樣趕在明年3月中旬完成，現階段的執行進度，已大幅超前，是原本既定的1.4倍。

副分署長吳宗寶表示，牛稠埔、埔羌一帶，沖刷嚴重，地方陳情後，經過現勘、評估，決定投入逾3510萬元展開護岸改善，主要在強化河川安全，降低附近住戶受災的威脅，已進入枯水期，在確保施作品質的前提下，全力趕進度。

至於三角潭橋上下游，因地勢較為低漥，淤積相當嚴重，容易阻礙水流，也持續展開治理工程，預計疏疏濬長度約1.3公里，疏濬土方達3.1萬立方米，以增加河道斷面。

吳宗寶強調，鳳凰颱風恐將來襲，已超前佈署，加強工區安全，並做好相關的防洪措施，全力因應；左鎮區長李燿州則指出，菜寮溪是轄內最重要的河川，常有沖蝕、淤積等問題，感謝中央投入經費協助整治。

菜寮溪三角潭橋上下游，六河分署正展開疏濬。（記者吳俊鋒攝）

