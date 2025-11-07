為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風恐來襲 左鎮菜寮溪護岸、疏濬工程已做好因應佈署

    2025/11/07 10:18 記者吳俊鋒／台南報導
    六河分署在菜寮溪左鎮橋段附近進行護岸改善工程，強化防洪安全。（記者吳俊鋒攝）

    六河分署在菜寮溪左鎮橋段附近進行護岸改善工程，強化防洪安全。（記者吳俊鋒攝）

    台南左鎮以月世界景觀著稱，轄內的菜寮溪上游多流經泥岩地形，遇到大雨容易流失、崩塌，危及沿岸居民，水利署第六河川分署針對嚴重沖蝕與淤積段，斥資逾4170萬元進行護岸改善，還有疏濬工程，強化防洪安全，利用枯水期全力趕工，進度都明顯超前；針對「鳳凰」颱風可能來襲，也已做好相關的因應佈署。

    六河分署於菜寮溪的牛稠埔，以及埔羌等地展開護岸改善工程，來到左鎮橋附近，將趕在明年汛期之前完成，現階段的實際執行狀況，已超越既定進度逾2成，相當順利。

    六河分署目前也同步於菜寮溪三角潭橋上下游持續展開疏濬工作，將土方外運，增加通洪斷面，讓水流暢行，避免冲刷，危及附近居民生命財產，一樣趕在明年3月中旬完成，現階段的執行進度，已大幅超前，是原本既定的1.4倍。

    副分署長吳宗寶表示，牛稠埔、埔羌一帶，沖刷嚴重，地方陳情後，經過現勘、評估，決定投入逾3510萬元展開護岸改善，主要在強化河川安全，降低附近住戶受災的威脅，已進入枯水期，在確保施作品質的前提下，全力趕進度。

    至於三角潭橋上下游，因地勢較為低漥，淤積相當嚴重，容易阻礙水流，也持續展開治理工程，預計疏疏濬長度約1.3公里，疏濬土方達3.1萬立方米，以增加河道斷面。

    吳宗寶強調，鳳凰颱風恐將來襲，已超前佈署，加強工區安全，並做好相關的防洪措施，全力因應；左鎮區長李燿州則指出，菜寮溪是轄內最重要的河川，常有沖蝕、淤積等問題，感謝中央投入經費協助整治。

    菜寮溪三角潭橋上下游，六河分署正展開疏濬。（記者吳俊鋒攝）

    菜寮溪三角潭橋上下游，六河分署正展開疏濬。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播