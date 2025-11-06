鳳凰颱風今晨生成 專家：又強又大的怪物

「林老師氣象站」提到，目前各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近台灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲），影響時間點會落在10日至13日。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今年第26號颱風「鳳凰」已在凌晨2點生成，專家形容它是「又強、又大的怪物！」並指強度恐踏上強烈颱風等級的門檻，是又強、又大的劇烈天氣系統，若被掃到後果一定非常慘烈。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晨發文指出，今年第26號颱風「鳳凰」已在凌晨2點生成！根據日本氣象廳最新資料，颱風目前將朝西北西方向前進、逐漸接近呂宋島。預估在下週一~二間通過呂宋島。

請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前根據日本氣象廳評估，它在靠近呂宋島前，強度可能達到中度颱風上限。多數模式顯示，鳳凰颱風在穿越呂宋島後，有機會北轉、朝台灣方向靠近。提醒大家密切關注後續動態！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，西北太平洋的年平均颱風生成總數約為26.1個，11月的颱風平均生成個數為2.2個。雖然快立冬了，但現在才剛好摸到平均值。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，在秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺、小心防範。

「林老師氣象站」說明，今晨，美國聯合颱風警報中心就估計，鳳凰颱風在巔峰時期的強度，平均風有110KT，陣風也有135KT，已經踏上強烈颱風等級的門檻；而7級暴風圈半徑高達280nm。日本氣象廳也預判，鳳凰颱風巔峰時期的強度，平均風在90KT，陣風在130KT，也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑高達220nm。

至於中央氣象署今晨02時的最新颱風情資，鳳凰颱風近中心最大風速每秒48公尺（接近96KT），瞬間最大陣風每秒58公尺（接近116KT），也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑更高達300nm。「林老師氣象站」強調，想想看，這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈。

「林老師氣象站」提到，目前各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近台灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲），影響時間點會落在10日至13日。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晨發文指出，今年第26號颱風「鳳凰」已在凌晨2點生成！根據日本氣象廳最新資料，颱風目前將朝西北西方向前進、逐漸接近呂宋島。預估在下週一~二間通過呂宋島。（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前根據日本氣象廳評估，它在靠近呂宋島前，強度可能達到中度颱風上限。（圖擷自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法