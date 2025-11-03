為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    梧棲清潔隊廚餘供其他養豬場？中市府：冒名使用可重罰300萬

    2025/11/03 23:21 記者蘇金鳳／台中報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心公布疫調。（資料照）

    非洲豬瘟中央災害應變中心今天指出，有查出梧棲清潔隊的民生廚餘不只提供該案場，還有提供另一C廚餘養豬場。對此，市府表示，案例場是否涉及分送廚餘給C養豬場、造成後續申報不實，將依廢清法查辦，若確屬違規最高可處300萬元罰鍰。

    市府並說，C養豬場雖是有取得廚餘再利用許可的畜牧場，但是否涉及冒名使用梧棲清潔隊廚餘、卻未如實申報，環保局也將進一步查處，同樣可依廢清法裁處，最高可處300萬元罰鍰。

    中央災害應變中心今天指出，依規定，梧棲清潔隊的民生廚餘應該只能提供給得標的梧棲養豬場，但比對車號查出梧棲清潔隊廚餘不只提供該案場，還有提供另一C廚餘養豬場，該C廚餘養豬場為大場，但C場都有按時上傳蒸煮資料、確實蒸煮，並且經過多次檢驗都是陰性。

    環保局表示，梧棲區清潔隊供應熟廚餘給廚餘再利用畜牧場，均依規採公開標售，該案例場得標後，由案例場自行派車至梧棲清潔隊部收運，並非由梧棲清潔隊載運至案例場、更無所謂載運至C養豬場的情形；由於得標養豬場每次收運廚餘均須簽名以示負責，對於養豬業者是否有冒名不實情形，環保局已調閱監視器，將依法追查究辦。

