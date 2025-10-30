油漆師自彈《夢中的婚禮》百萬人流覽 本尊曝感人苦學原因

油漆師曾煒泓。（記者黃淑莉攝）

油漆師傅曾煒泓日前在虎尾一家音樂教室工作，看到裡面有一台鋼琴，想起20年前為了彈給阿嬤聽，苦學3個月學會《夢中的婚禮》，一時技癢彈了一下，熟練的指法、琴韻，連現場的鋼琴老師都驚訝，同事把他穿著沾滿油漆工作服彈琴的影片PO上網，2天吸引近百萬人流覽，約5萬人按讚。

現年37歲的曾煒泓從事油漆工作20年，他說，小時候是阿嬤帶大，與阿嬤感情很好，16歲那年聽阿嬤說很喜歡理查克萊德門《夢中的婚禮》，他即發願要學起來彈奏給她聽。

請繼續往下閱讀...

曾煒泓笑說，當時阿嬤家有一台很老舊的鋼琴，但他不是認真上課的學生，國中小學音樂課只學會吹直笛，沒學過鋼琴，也看不懂琴譜，但為兌現承諾，他拜託有學琴的同學幫忙找琴譜、請教同學，只要有空就回阿嬤家練琴，常常1天練7、8個小時，花了3個多月練習，用死背的方式把整首曲子背下來。

曾煒泓表示，「永遠忘不了阿嬤聽我彈完整首，臉上感動、滿足、幸福、驕傲的表情」，至今每次只要想起來，雖想念阿嬤會心酸，但覺得自己做得很好、很值得。彈完那次後再也沒碰鋼琴，直到前幾天到虎尾幫一家音樂教室油漆，看到屋裡的鋼琴，突然想起阿嬤，上前彈了一下，沒想到老闆把影片PO上網會引起這麼大迴響，流覽人次接近百萬、5萬人按讚，4000多人分享。

不少網友在留言區分享親友自學鋼琴影片，還有網友留言「邊彈鋼琴不忘嚼一下口中檳榔，超級衝突的畫面」、「音樂是性情、油漆是生活」。音樂教室鋼琴老師陳寶玲指出，當天聽到琴聲前往查看，看到竟是油漆師傅彈奏，而且是無師自學，這首曲子是學鋼琴者必彈，但一般學生從基本學起至少要2年程度才有辦法彈，他能彈這樣的水準真的超厲害。

鋼琴老師陳寶玲也讚嘆曾煒泓的琴技。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法