    首頁 > 生活

    捷運板南線紓解人潮 11/1起早上尖峰增開1班車

    2025/10/29 17:18 記者黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜透露，捷運板南線11月1起早上7點到8點增開1班列車。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜透露，捷運板南線11月1起早上7點到8點增開1班列車。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員山田摩衣今天在議會總質詢時，為搭乘捷運板南線的通勤族塞在新北市板橋、新埔站抱屈。關於解決方案，新北市長侯友宜透露，11月1日起，早上7點到8點增開1班列車，紓解搭車人潮；因應未來三鶯線通車成長的運量，台北捷運公司2027年會加入新購的1班列車給板南線載運。

    山田摩衣說，上班族這麼早起床，卻在捷運板南線的板橋、新埔、江子翠、亞東醫院等站在尖峰時間擠爆，真的很痛苦。

    侯友宜說，這幾站確實都非常擁擠，因此，新北市捷運工程局已與北捷討論，11月1起就要在尖峰時間增開1班列車。

    交通局長鍾鳴時說明，因為10月改表，造成新埔站等候時間增加，經反映北捷，他們重新調整，增開尖峰班次，增開1班列車的時間是早上7點到8點。

    山田摩衣另問，明年將通車的新北捷運三鶯線，頂埔站將作轉乘站起點，很多民眾擔心板南線會更壅塞，捷運局有無評估未來增加的載客量？

    侯友宜說，先前已交代新北捷運局評估，因此，北捷2027年會加入新購的1班列車給板南線，因應三鶯線通車成長的運量，目前已經購買、正在生產。

    捷運局長李政安說明，北捷新購的1列屬中運量列車，有6節車廂，每列車可載2千人，為韓國的現代樂鐵生產，因為三鶯線列車容量比較沒那麼多，6分鐘約頂多600多人，再增加1班列車，應能消化尖峰人潮。

    因應未來三鶯線通車，台北捷運公司2027年加入新購1班列車給板南線載運。（記者黃政嘉攝）

    因應未來三鶯線通車，台北捷運公司2027年加入新購1班列車給板南線載運。（記者黃政嘉攝）

