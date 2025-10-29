南方澳鯖魚節推限定海味美食 邀你造訪鯖魚故鄉

南方澳鯖魚節訂於11月1、2日在南方澳第三漁港登場。（記者江志雄攝）

宜蘭縣最具代表性的海洋慶典2025南方澳鯖魚節，訂於11月1、2日在南方澳第三漁港登場，將推出鯖魚蓋飯、現烤鯖魚等限定海味美食。代理縣長林茂盛今天（29日）搶先體驗，他歡迎大家到南方澳感受宜蘭漁港的文化風味與生命力。

南方澳鯖魚漁獲量占全國90％以上，被譽為「鯖魚故鄉」，每年秋、冬季節最肥美，邁入第29年的南方澳鯖魚節，今年由宜蘭縣政府與蘇澳區漁會共同主辦，以「從鯖開始，讓海更鯖」為主軸，串聯海洋保育、漁村文化與永續漁業，盼有更多人走進漁村親海識魚。

本屆南方澳鯖魚節有港町海味市集、鯖魚廚藝秀、冰水摸魚、鯖舟競速、獨木舟體驗、鬼頭刀魚丸DIY，涵蓋美食、遊戲、食魚教育、親海行動。代理縣長林茂盛、議長張勝德、蘇澳區漁會總幹事陳春生等人，今天連袂為活動代言，並體驗冰水摸魚趣味遊戲。

主辦單位表示，港町海味市集及鯖魚廚藝秀現場，集結超過60攤在地攤商，推出限定海味美食鯖魚蓋飯、現烤鯖魚，蘇澳區漁會家政班媽媽提供鬼頭刀魚丸DIY教做，相關活動訊息可上南方澳鯖魚節臉書粉專查詢。

南方澳鯖魚節將推出鯖魚蓋飯等限定海味美食。（記者江志雄攝）

每年秋、冬是南方澳鯖魚最肥美的季節。（記者江志雄攝）

南方澳鯖魚節安排獨木舟體驗。（記者江志雄攝）

