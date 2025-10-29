10/29 各報重點新聞一覽

副總統蕭美琴接受德國第一公共電視台專訪，揭露中國對台「混合式脅迫手段」全面進逼。（總統府提供）

自由時報

揭露中國混合式脅迫 蕭美琴：貓被逼到牆角也會反擊

副總統蕭美琴日前接受德國第一公共電視台（ARD）「世界之鏡」節目專訪，揭露中國對台擴大軍演，並透過在國際孤立台灣、錯假訊息認知戰、經濟脅迫等「混合式脅迫手段」全面進逼，並強調台灣現在一切努力都是為了防止戰爭發生。據中央社報導，蕭也提到，台灣在艱難環境下必須保持靈活與務實，並具備自我防衛能力，「像貓一樣，被逼到牆角時也會反擊」，呼籲國際社會應善待台灣。

高市會川普 重申台海和平重要性 希望共建「日美同盟新黃金時代」

日本首相高市早苗與美國總統川普廿八日舉行首次面對面會談，雙方確認將進一步強化日美同盟。高市表示，希望與川普共建「日美同盟的新黃金時代」，她也重申台灣海峽和平與安全重要性。川普也表示，美日關係將比以往任何時候都更牢固。

台江國家公園旁 魚塭變製毒廠 颱風天破毒窟 查獲黑市近2億毒品

台南台江國家公園旁魚塭今年初傳出有製毒集團邊養魚、邊製毒，警、調等單位利用今年六月颱風風狂雨驟時前往查獲製毒工廠，起獲安非他命、大麻、K他命、俗稱喵喵的二、三級毒品與四級毒品原料、製毒設備，毒品共重二二〇公斤，逮捕主嫌王偉信等四名共犯。調查局台南市調查處表示，該批毒品黑市價近二億元，幸在流入市面前先截獲。

聯合報

川高會…強調美日同盟堅定 反對片面改變台海現狀

美國總統川普廿八日在東京會晤日本新首相高市早苗，讚揚美日同盟關係堅定，肯定她推動防衛費擴大的計畫，強調美國將持續是日本最堅強盟友，兩人也簽署貿易和關鍵礦物協議。

MLB／世界大賽鏖戰18局 大谷單場4長打5保送創紀錄

美國職棒大聯盟世界大賽第三戰讓「值回票價」不是說說而已，道奇、藍鳥隊昨天廝殺整整十八局、六小時卅九分鐘，大谷翔平單場破紀錄九度上壘，最後英雄卻是靠弗里曼再見陽春砲，道奇才以六比五險勝，兩隊合計十九名投手登板、狂燒六○九球，差點連前一場完投勝的山本由伸都要推上前線，這場馬拉松大戰留下一籮筐離譜紀錄。

中國時報

川高會確認台海和平重要性

美國總統川普與日本首相高市早苗28日上午在東京舉行峰會。高市透露，兩人確認「台海和平穩定的重要性」。川、高下午同登美軍核動力航母「喬治華盛頓號」，川普在致詞時強調，美日同盟是「太平洋和平與安全的基石」，他並宣布，已批准交付首批可供日本F-35戰機使用的飛彈。

農業部：豬瘟死亡恐早於10／10

台中爆發非洲豬瘟疫情，台中市政府28日公布最新疫調，指案例場內首次有豬隻因非洲豬瘟死亡始於10月10日，但農業部根據化製場資料發現，該案場最早於9月4日就已有1頭豬隻死亡，後續也有零星豬隻死亡，要求市府依病毒潛伏期的15天再往前推估，並追蹤相關關聯場域。行政院長卓榮泰表示，為了精準防疫，中央必須追查、溯源行政作業上的缺失。

日本首相高市早苗28日與美國總統川普，一同登上橫須賀海軍基地的美國航空母艦「喬治華盛頓號」，高市向美軍表示，將與美國攜手確保區域的和平與安全。（路透）

台南安南區台江國家公園附近的魚塭破獲一處製毒工廠，起獲完成的各級毒品220公斤與製毒原料、設備，毒品部分黑市價近2億元。（記者王俊忠攝）

