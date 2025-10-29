高市會川普 重申台海和平重要性 希望共建「日美同盟新黃金時代」

日本首相高市早苗28日與美國總統川普，一同登上橫須賀海軍基地的美國航空母艦「喬治華盛頓號」，高市向美軍表示，將與美國攜手確保區域的和平與安全。（路透）

日本首相高市早苗與美國總統川普廿八日舉行首次面對面會談，雙方確認將進一步強化日美同盟。高市表示，希望與川普共建「日美同盟的新黃金時代」，她也重申台灣海峽和平與安全重要性。川普也表示，美日關係將比以往任何時候都更牢固。

兩人經過四十分鐘會談，簽署兩份協議文件，包括涉及美日關稅措施具體執行的「為日美同盟開創新黃金時代」協議，以及確保稀土與關鍵礦物供應鏈韌性與安全性的「關鍵礦物、稀土供應鏈框架協議」。

川普：日本有需要 美國將在身邊

這是川普自二〇一九年首次總統任期以來，相隔六年多再次訪問日本，也是高市擔任首相後，兩人首次會談。高市以「安倍繼承者」身分拉近與川普的距離，川普在會談開頭致詞時，四度提到安倍晉三的名字，還說「高市擔任首相，晉三一定也很高興」。

川普向高市表示，她將會成為日本「最傑出的首相之一」，並強調美日關係將比以往任何時候更加牢固，若日本有任何需要，美國將在身邊。

下午，高市隨川普搭乘美國總統專用直升機「陸戰隊一號」，前往神奈川縣的美國海軍橫須賀基地，並登上航空母艦「喬治華盛頓號」。在這次罕見的安排中，川普邀請高市在艦上發表演說，他摟著高市的肩膀說，「我們最近變成很要好的朋友，因為今天美日股市都創下歷史新高，代表我們一定是做對了某些事。」

高市對在場美軍表示，日本致力於「從根本上強化自身防衛能力」，將與美國攜手確保區域的和平與安全。川普則說，「只要我們開戰，就一定會贏得勝利。」

