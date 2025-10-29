揭露中國混合式脅迫 蕭美琴：貓被逼到牆角也會反擊

副總統蕭美琴接受德國第一公共電視台專訪，揭露中國對台「混合式脅迫手段」全面進逼。（總統府提供）

副總統蕭美琴日前接受德國第一公共電視台（ARD）「世界之鏡」節目專訪，揭露中國對台擴大軍演，並透過在國際孤立台灣、錯假訊息認知戰、經濟脅迫等「混合式脅迫手段」全面進逼，並強調台灣現在一切努力都是為了防止戰爭發生。據中央社報導，蕭也提到，台灣在艱難環境下必須保持靈活與務實，並具備自我防衛能力，「像貓一樣，被逼到牆角時也會反擊」，呼籲國際社會應善待台灣。

接受德國第一公共電視台專訪

強調台灣一切努力都為防止戰爭

總統府昨發布新聞稿指出，ARD專訪蕭美琴已於台灣時間廿七日播出。談到過去曾稱「台灣像貓一樣溫暖可愛，但招惹不得」，蕭美琴表示，儘管在國際社會未被公平對待，台灣仍渴望成為世界良善的力量，她曾以「戰貓」形容台灣人民面對國際社會各種難關所秉持的精神，必須靈活、敏捷且務實，才能在艱困的環境中生存。

蕭美琴指出，中國除了大舉投入軍備在我國海空域擴大軍演，也運用混合式脅迫手段，在國際社會孤立和邊緣化台灣，同時日益介入台灣的社群媒體、散播錯假訊息並干預政治活動等「認知作戰」，以及利用我國易受影響的產業施加經濟脅迫，但她相信，台灣人民仍會堅定捍衛其生活方式與自由。

蕭美琴強調，台灣現在所做的一切努力，都是為了防止戰爭的發生，台灣必須在國防上投入更多資源，以實力為後盾；台灣不挑釁、也無意破壞國際秩序，但必須具備自我防衛的能力。國際社會非常清楚，任何破壞區域穩定與和平的行為都源自於北京，台灣也呼籲國際社會持續強調區域和平穩定的重要性，並反對中國武力威脅的行為，讓北京清楚認知台海的和平與穩定攸關全球利益。

