為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    揭露中國混合式脅迫 蕭美琴：貓被逼到牆角也會反擊

    2025/10/29 05:30 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴接受德國第一公共電視台專訪，揭露中國對台「混合式脅迫手段」全面進逼。（總統府提供）

    副總統蕭美琴接受德國第一公共電視台專訪，揭露中國對台「混合式脅迫手段」全面進逼。（總統府提供）

    副總統蕭美琴日前接受德國第一公共電視台（ARD）「世界之鏡」節目專訪，揭露中國對台擴大軍演，並透過在國際孤立台灣、錯假訊息認知戰、經濟脅迫等「混合式脅迫手段」全面進逼，並強調台灣現在一切努力都是為了防止戰爭發生。據中央社報導，蕭也提到，台灣在艱難環境下必須保持靈活與務實，並具備自我防衛能力，「像貓一樣，被逼到牆角時也會反擊」，呼籲國際社會應善待台灣。

    接受德國第一公共電視台專訪

    強調台灣一切努力都為防止戰爭

    總統府昨發布新聞稿指出，ARD專訪蕭美琴已於台灣時間廿七日播出。談到過去曾稱「台灣像貓一樣溫暖可愛，但招惹不得」，蕭美琴表示，儘管在國際社會未被公平對待，台灣仍渴望成為世界良善的力量，她曾以「戰貓」形容台灣人民面對國際社會各種難關所秉持的精神，必須靈活、敏捷且務實，才能在艱困的環境中生存。

    蕭美琴指出，中國除了大舉投入軍備在我國海空域擴大軍演，也運用混合式脅迫手段，在國際社會孤立和邊緣化台灣，同時日益介入台灣的社群媒體、散播錯假訊息並干預政治活動等「認知作戰」，以及利用我國易受影響的產業施加經濟脅迫，但她相信，台灣人民仍會堅定捍衛其生活方式與自由。

    蕭美琴強調，台灣現在所做的一切努力，都是為了防止戰爭的發生，台灣必須在國防上投入更多資源，以實力為後盾；台灣不挑釁、也無意破壞國際秩序，但必須具備自我防衛的能力。國際社會非常清楚，任何破壞區域穩定與和平的行為都源自於北京，台灣也呼籲國際社會持續強調區域和平穩定的重要性，並反對中國武力威脅的行為，讓北京清楚認知台海的和平與穩定攸關全球利益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播