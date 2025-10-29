台江國家公園旁 魚塭變製毒廠 颱風天破毒窟 查獲黑市近2億毒品

台南安南區台江國家公園附近的魚塭破獲一處製毒工廠，起獲完成的各級毒品220公斤與製毒原料、設備，毒品部分黑市價近2億元。（記者王俊忠攝）

台南台江國家公園旁魚塭今年初傳出有製毒集團邊養魚、邊製毒，警、調等單位利用今年六月颱風風狂雨驟時前往查獲製毒工廠，起獲安非他命、大麻、K他命、俗稱喵喵的二、三級毒品與四級毒品原料、製毒設備，毒品共重二二〇公斤，逮捕主嫌王偉信等四名共犯。調查局台南市調查處表示，該批毒品黑市價近二億元，幸在流入市面前先截獲。

扣220公斤毒品 逮主嫌等4人

查緝人員除在現場查扣現金四五六萬餘元，另兵分三路在製毒工廠與兩處住家逮捕主嫌王偉信（三十五歲）與共犯陳姓、力姓男子及孫姓男子，四人全被收押迄今，檢方並於日前偵結起訴。

台南市調查處今年初接獲情資，指製毒集團在台江國家公園景點四草綠色隧道附近魚塭製造毒品，專案小組報請南檢檢察官陳琨智指揮偵辦，監控發現主嫌王男等人將毒品原料與設備運往該處魚塭製毒。

直到六月十三日逢蝴蝶颱風環流，台南一早風狂雨驟，專案小組發現陳嫌與力嫌準備到工廠製毒、且可能完成製毒，即於當天拂曉攻堅、同步搜索主嫌王偉信位於台南安南區的透天住處與魚塭製毒工廠，並逮捕王男等嫌犯。

台南市調查處指出，王男是毒品通緝犯且有製毒紀錄，當天藏身在住處三樓臥房電視牆後方夾層密室，查緝人員起初未發現，歷經一小時逐層仔細搜索，才從密室揪出王嫌。

緝毒人員透露，製毒工廠的地點人車罕至、環境隱密，製毒集團以高價承租，為掩人耳目還在魚塭養龍虎斑、草蝦及白蝦，並架設十餘支監視器監控工廠四周，但仍被專案人員突破、一網打盡。

