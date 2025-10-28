為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    壽山動物園非洲獅「大姊」癌逝 園方:感謝她帶來溫暖時光

    2025/10/28 11:01 記者王榮祥／高雄報導
    壽山動物園非洲獅「大姊」癌症離世。（翻攝官網）

    高雄壽山動物園今透過臉書粉專發布，深受大家喜愛的非洲獅「大姊」近日因癌症離世，高齡20多歲（約相當人類80歲）的她，一生陪伴無數大小朋友，同仁與保育員都萬分不捨，形容大姊是獅群裡最溫柔守護者，感謝她這些年帶來的溫暖時光。

    照顧「大姊」的保育員李宥逸回憶，當發現她食慾不佳時，醫療團隊立即介入檢查與治療，並安排轉送屏東科技大學動物醫院進行電腦斷層掃描。

    儘管醫療團隊全力協助，「大姊」病情仍在短時間內急轉直下，獸醫再次檢查時發現已有血樣腹水，最終因病況迅速惡化離世。

    園方指出，「大姊」個性親人又活潑，總是迫不及待衝往展場活動，傍晚時分也會到大貓廊道與遊客互動，每到閉園前的獅吼聲，就是她與夥伴「小乖」、「二哥」、「小辛」的下班暗號；而在公獅「二哥」面前，這位獅群女王又會流露柔情的一面、幫他仔細梳理鬃毛後，靜靜地靠近。

    雖然「大姊」離開，但她留下的溫柔與回憶，仍深深刻在每位同仁與遊客心中，如今園內的新夥伴「布蕾」也已融入獅群，偶爾呆萌的舉動，彷彿延續著「大姊」帶來的笑容。

    園方表示，在九九重陽節前，邀請大家一起思念與感謝生命中曾守護、陪伴我們的每一位存在，壽山動物園也將持續努力，讓每一位動物都能健康、自在地生活。

    壽山動物園非洲獅「大姊」癌症離世，園方感謝她為園裡、位親子帶來的溫暖時光。（翻攝官網）

    照顧「大姊」的保育員李宥逸回憶大姊病況。（翻攝官網）

    屏東科技大學醫療團隊全力協助「大姊」治病。（翻攝官網）

    大姊是壽山獅群裡最溫柔守護者。（翻攝官網）

