傳承美食記憶 台南推市場古早味指南

重溫記憶中傳統市場的好味道，南市市場處推出「市場古早味指南」，精選21處市場、49間特色攤位，包括麻豆第三市場的「李爽碗粿」、山上公有零售市場的「蘇小兵手作粉漿蛋餅」以及復興公有零售市場的「一竜手工布丁」等，引領民眾再度感受市場古早味的溫度與人情。

經發局指出，市場不僅是日常採買的空間，更承載著台南人生活的歷史記憶與小吃文化的精髓，年輕世代的飲食習慣改變，但古早味卻能跨越年齡界線引起共鳴。

市場處代理處長林士群表示，「市場古早味指南」收錄許多值得一再回味的攤位，例如新化公有零售市場的「金花點心攤」、西港公有零售市場的「雄虱目魚粥」與「福伯冰店」、菁寮公有零售市場的「和興冰菓部」、文華公有零售市場的「琥記香菇肉羹」、永康公有零售市場的「李家素食」、西門公有零售市場的「百珍麵包」等，都是在地人推薦的特色美食。市場古早味指南資訊，可至「台南市市場巡禮粉絲專頁」及「台南市市場處官網」查詢。

