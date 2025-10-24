溪湖糖廠77歲「346蒸汽五分車」復駛 連假班班客滿

高齡77歲的人氣糖鐵「346蒸汽五分車」修復完成，載著滿車旅客上路。（記者顏宏駿攝）

高齡77歲的人氣糖鐵「346蒸汽五分車」，在進廠維修1年多後，榮耀回歸，24日重回溪湖糖廠載客奔馳，今日6個車次，班班客滿，為溪湖糖廠帶來滿滿的人氣。

「346蒸氣五分車」光榮復駛，一大清早就鐵道迷前來排隊，10點首航，載著滿車近500名旅客，馳騁彰化平原、跨越舊濁水溪，每整點就一個班次，均班班客滿。今天溪湖糖廠同時舉辦了「台糖80‧346再出發」系列活動，這部蒸氣五分車成為溪湖糖廠的「吸票機」，遊客若想搭乘，成人票每張150元，連假期間平均要等1個鐘頭才能坐到，行駛時間約35分鐘。

「346蒸氣五分車」是台糖在彰化溪湖糖廠的「國寶級蒸汽火車」，它製造於1948年，參與甘蔗運輸工作，2007年修復後復行載客觀光，去年7月28日停駛，因許多修復零件停產，面臨退役停駛的命運，但在台糖老技師的巧手下，完成修復，熟悉氣笛聲再度迴盪彰化平原。

來自台中的謝先生說，「這是最容易搭到的蒸汽火車」，可以聽到氣笛聲，聞到煤煙味，滿滿的復古情懷，值回票價。

配合「台糖80‧346再出發」24日至26日系列活動除了346蒸汽五分車復駛外，還有融合糖鐵歷史與表演藝術的「蒸汽火車沉浸式音樂劇」、適合親子同樂及音樂演出的「草原派對」、讓小朋友模擬販售糖品的「小小糖鋪長體驗站」，匯聚地方美食、糖業特色及文創商品的「湖糖大道市集」，五分車車站並有展示346蒸汽五分車修復照片及相關文物，超過10萬零件組裝成的國寶機車頭等。

