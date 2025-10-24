連假首日北部濕涼！北北基宜續防豪大雨 沿海強風長浪

中央氣象署指出，今天受東北季風影響，迎風面水氣偏多，北北基及宜蘭4縣市清晨持續發布豪、大雨特報。另外今日桃園及花蓮地區也會有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、台東地區及中南部山區有局部短暫陣雨。（資料照）

今天是光復連假第一天，根據中央氣象署指出，今天（24日）受東北季風影響，迎風面水氣偏多，北北基及宜蘭4縣市清晨持續發布豪、大雨特報。另外今日桃園及花蓮地區也會有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、台東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣；連日降雨，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全。

今日氣溫方面，北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至26度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫22至25度，白天高溫約29至31度。

氣象署也提醒，台南以北、宜蘭、台東及恆春半島沿海空曠及局部內陸地區，以及金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。而在基隆北海岸、東北部、東部沿海及馬祖有長浪發生的機率，新北（富貴角）及宜蘭（蘇澳）今晨已觀測到2.5公尺以上的浪高，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週六東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍涼，中部氣溫略回升；基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區有陣雨，仍有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

週日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下週一至下週三受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；10/27桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨，10/28~10/29日基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週四東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下週五至下下週日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 26 24 ~ 30 28 ~ 34 22 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

