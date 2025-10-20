澎湖區漁會攜手惠民啟智中心 推動「漆工藝體驗課程」傳承文化與關懷

葉子漩擔任漆工藝講師，傳承傳統技藝。（記者劉禹慶攝）

澎湖區漁會持續推廣在地工藝與文化教育，今（20）日再度走入惠民啟智中心，舉辦「漆工藝體驗課程」，以實際行動落實文化傳承與社會關懷。此次課程內容進階，帶領學員們製作「貼金杯墊」與「螺鈿梳子」，讓孩子們在親手操作的過程中，不僅體驗漆藝的細膩工法，也學習到更深層的專業技術。

課程講師、澎湖區漁會推廣業務承辦人葉子漩表示，上次課程讓學員們體驗了「葉拓杯墊」與「漆製餐具與鑰匙圈」，成果相當亮眼。這次課程則挑戰更高難度的貼金與螺鈿技法，雖過程需要更多細心，但學員們完成作品時展現出的專注與自信，令人深受感動。

惠民啟智中心主任翁秀媚表示，澎湖區漁會長期以來不僅致力推廣漁業文化，更關懷地方弱勢族群。每一次漁會帶著專業講師與豐富課程進入中心，都讓學員們充滿期待與喜悅。孩子們透過手作體驗學習到專業技術，更在過程中獲得被肯定的力量與自信。翁主任特別感謝漁會持續的用心陪伴與支持，讓這份關懷化為實際行動，溫暖了每一位學員與家長的心。

澎湖區漁會總幹事顏德福指出，漁會除深耕漁業推廣與文化傳承外，也長期投入公益服務與弱勢關懷。透過此類課程，讓傳統漆工藝走入校園與社福機構，不僅促進文化教育的延續，也讓學員們感受工藝的溫度與自我價值。未來漁會將持續串聯跨域資源，舉辦更多元的教育推廣活動，期盼以藝術與關懷為橋梁，讓更多人看見在地文化之美。

透過葉子漩指導，讓傳統漆工藝文化發光發熱。（記者劉禹慶攝）

