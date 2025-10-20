為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣公館犬舍犬隻遭控剪聲帶 飼主：咳嗽、生病造成非剪聲帶

    2025/10/20 14:40 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣動物保護防疫所人員，前往公館鄉一家犬舍稽查，掃晶片及清點數量。（民眾提供）

    苗栗縣公館鄉1處由獸醫師所經營的犬舍，雖是合法申請設立，但被動保團體指控，犬舍內種犬遭剪聲帶；苗栗縣動物保護防疫所今（20）日前往稽查掃晶片及清點數量；謝姓飼主喊冤說，犬舍內約20、30隻因咳嗽或生病造成聲帶影響，有準備就醫病歷資料備查，直到下午，苗栗縣動防所人員還在犬舍內全面稽查。

    住公館鄉的謝姓獸醫師在台中市執業，並在苗栗縣公館鄉一帶設置狗園，並以小型犬為主要繁殖、買賣對象，並以紅貴賓、吉娃娃、小杜賓、約克夏等為主。新竹縣動保團體前往了解，發現狗園內逾300隻品種犬在內，但這些品種犬多數疑遭割除聲帶，引發議論。

    苗栗縣動物保護防疫所人員今日上午9點半許，會同謝姓飼主進入狗園掃晶片及清點犬隻數量，因犬隻數量多，需花費好幾個小清查，要到傍晚才有初步的結果。

    謝姓飼主則喊冤說，犬舍內有2、300狗，因長期一直吠叫，造成咳嗽及生病，並非每隻都如此，數量僅2、30隻，而且都備有就醫資料，供動防所人員核對，因犬隻每天吠、吠久了，聲帶發炎，並非剪聲帶。

