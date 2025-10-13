好氣！民眾陳情搭台灣設計展接駁車 被司機爆怒吼下車

彰化市陽明國中的接駁站，為台灣設計展彰化市環線總站。（記者劉曉欣攝）

台灣設計展首度移師彰化登場，縣民也大力相挺，搭乘接駁車去逛展館，卻碰到接駁車司機暴怒狂吼下車，讓假日車上滿滿的人都嚇壞了。縣府交通處表示，將會提醒司機要注意行車禮節！

陳情民眾指出，彰化難得有大型活動，他利用雙十連假相挺設計展，連續兩天都搭接駁車去逛彰化市的展館。在10月11日從彰化市中興莊眷村文化園區打造的「人人百貨」，搭上接駁車要往彰化火車站，結果才坐了一站到陽明國中站，就被司機吼下車。

請繼續往下閱讀...

民眾強調，當時司機只說「總站下車」，但全部的人都是要坐到彰化火車站，因此，車上都沒有人下車，這時司機就瞬間爆怒，用吼的把全部人吼下車，讓乘客都超級不爽。如果陽明國中因為是總站必須先下車的話，也應該好好說明。

對於民眾的陳情，交通處指出，針對彰化市展館有規劃「彰化市環線」接駁車，並不是陽明國中總站就必須全部的人都要下車。推估是因為司機有單日行車時數限制，司機要下班把車輛開回車庫，才會請乘客通通下車。

不過，對於司機的服務態度爆怒吼人下車一事，交通處強調，將會進行溝通與協調，要求司機注意服務禮節。

台灣設計展首度在彰化登場，彰化市的展館有提供環線接駁車服務。（彰化縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法