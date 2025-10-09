為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10/09 各報重點新聞一覽

    2025/10/09 06:46
    美國戰爭部（國防部）印太安全事務助理部長提名人約翰．盧（John Noh）強調為遏制中國，台灣國防經費應提高至國內生產毛額（GDP）的10％。（取自 美國國防部官網）

    美國戰爭部（國防部）印太安全事務助理部長提名人約翰．盧（John Noh）強調為遏制中國，台灣國防經費應提高至國內生產毛額（GDP）的10％。（取自 美國國防部官網）

    自由時報

    美戰爭部準助理部長： 台灣國防訓練、動員 需大改革

    美國戰爭部（國防部）印太安全事務助理部長提名人約翰．盧（John Noh），七日在聯邦參議院軍事委員會聽證會上，呼籲為遏制中國，日本和南韓、澳洲、台灣有必要大幅增加國防經費。他主張，台灣需要在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員、軍民整合、強化基礎設施防護及資安作業，並將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的十％。

    詳見美戰爭部準助理部長： 台灣國防訓練、動員 需大改革

    立法院預計今完成初審 普發1萬預算案 拚17日三讀

    立法院財政委員會昨舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（一一四年度至一一六年度）」，朝野立委高度關注普發現金一萬元的進度，預計今日完成初審，可在十四日的程序委員會將特別預算案排入十七日立法院會議程完成三讀。財政部長莊翠雲表示，假設立院十七日三讀通過，還要送請總統公告，公告後一個月內一定進行發放作業。

    詳見立法院預計今完成初審 普發1萬預算案 拚17日三讀

    美濃大峽谷盜砂回填弊案 第3波搜索 前鎮長堂弟首謀 4人羈押

    高雄美濃大峽谷盜砂回填弊案，橋頭地檢署再度發動偵查行動，揪出全案首腦羅建昌，依違反組織犯罪條例等罪嫌，聲請羈押禁見羅建昌、承租人徐榮興和二名司機等四人獲准，羅男是前美濃鎮長羅建德的堂弟。

    詳見美濃大峽谷盜砂回填弊案 第3波搜索 前鎮長堂弟首謀 4人羈押

    聯合報

    美媒兵推曝共軍若「檢疫」封鎖 台天然氣只夠撐11天

    華爾街日報七日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，因應台灣幾乎完全依賴進口燃料這項關鍵弱點。

    詳見美媒兵推曝共軍若「檢疫」封鎖 台天然氣只夠撐11天

    輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

    輝達海外企業總部進駐北士科卡關，各縣市表態爭取。民進黨立委王世堅昨天質疑，蔣市府沒能力解決，中央政府是否該出手幫忙？賴清德總統表示，行政院已出手協助，中央能幫忙的部分一定全力協助。據了解，財政部國產署盤點從北到南至少五筆符合輝達需求的土地，其中以位於松山機場南側、面積約四公頃的松南營區土地最受輝達青睞。台北市副市長李四川則說，若T17、T18沒辦法達成，市府會盡力整合T12私地給輝達。

    詳見輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

    中國時報

    北士科卡關 輝達轉向盤點全台土地

    輝達原擇定在北士科T17與T18基地興建亞太總部，因用地取得困難，恐有變局。北市府焦頭爛額之際，願以T12基地做為替代方案。未料經濟部8日表示，輝達已請經濟部盤點包含台北市在內的其他符合需求土地，並於24日前回覆。此事，在昨日的民進黨中常會引發熱議，綠委王世堅希望中央出手，賴清德總統表示，就他了解，行政院已出手幫忙。

    詳見北士科卡關 輝達轉向盤點全台土地

    霍守業直言 台灣有事 全球有事

    北京持續推進大規模軍事投資，台海局勢備受矚目。已故的日本前首相安倍晉三曾提出「台灣有事、日本有事」，國防安全研究院董事長霍守業8日更進一步提出「台海有事，就是全球有事」論述，呼籲友盟國家推動「整合嚇阻」，共同維護印太和平。

    詳見霍守業直言 台灣有事 全球有事

    朝野立委高度關注普發現金一萬元進度，財政部長莊翠雲表示，若立院17日三讀通過，還要送請總統公告，公告後一個月內一定進行發放作業。（記者王藝菘攝）

    朝野立委高度關注普發現金一萬元進度，財政部長莊翠雲表示，若立院17日三讀通過，還要送請總統公告，公告後一個月內一定進行發放作業。（記者王藝菘攝）

    美濃大峽谷盜砂回填弊案，檢警發動第三波搜索，已有三幫人涉案，彼此互不相識。圖為橋檢查扣怪手。（橋檢提供）

    美濃大峽谷盜砂回填弊案，檢警發動第三波搜索，已有三幫人涉案，彼此互不相識。圖為橋檢查扣怪手。（橋檢提供）

