13縣市低溫特報！ 清晨防10度以下低溫 中南部注意日夜溫差

今日西半部及宜蘭低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右。（資料照）

中央氣象署指出，今日（11日）大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭整天偏冷，其他地區早晚也冷，氣象署凌晨4點38分針對13縣市發布低溫特報。

今日西半部及宜蘭低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右，清晨苗栗以北、宜蘭及金門仍有局部地區可能出現10度以下低溫。高溫方面，北部及宜蘭在15到17度，花東約18、19度，中南部可來到21至23度，中南部日夜溫差仍大。

天氣方面，今晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，白天之後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級 。

週一（12日）清晨受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，西半部日夜溫差大。低溫方面，各地12至14度，澎湖16度，金門9度，馬祖8度；高溫部分，西半部21至24度，東半部及澎湖18至20度，金門16度，馬祖12度。

週二（13日）東北季風稍微增強，週三（14日）東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。週四（15日）東北季風減弱，週四、週五（16日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 10 ~ 13 11 ~ 19 13 ~ 21 13 ~ 16

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

