F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

空軍花蓮基地F-16V戰機6日夜航訓練失聯，飛官辛柏毅下落不明。就在海空聯合搜救進入第4天關鍵時刻，恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」今日傳出重要發現，該粉專成員自行僱用漁船挺進外海搜尋，在花蓮外海驚見海面疑似有海底竄出油汙漂浮痕跡，並即刻將座標通報軍方，期盼能為搜救行動帶來突破性進展。

「Taiwan ADIZ」團隊指出，今日冒著海象不穩定因素，租用漁船深入搜救海域，約於北緯23度36.824、東經121度35.810附近，發現海面出現疑似浮油的痕跡。該粉專強調，民間力量希望能作為國軍後盾，這項重要情資已第一時間轉交給國防部及海巡署，希望能在黃金救援時間內，精確鎖定搜救熱點。

根據國防部最新統計，今日搜救兵力規模龐大，共計派出空軍6架次軍機、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘；岸際部分則動員183名兵力，並配備47輛輕、中型戰術輪車。軍方表示，針對民間粉專提供的浮油訊息，將會進行比對釐清，不放過任何可能的蛛絲馬跡。

