為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

    2026/01/10 22:25 記者蔡宗憲／屏東－花蓮報導
    軍事粉專挺進外海驚見「浮油」。（粉專提供）

    軍事粉專挺進外海驚見「浮油」。（粉專提供）

    空軍花蓮基地F-16V戰機6日夜航訓練失聯，飛官辛柏毅下落不明。就在海空聯合搜救進入第4天關鍵時刻，恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」今日傳出重要發現，該粉專成員自行僱用漁船挺進外海搜尋，在花蓮外海驚見海面疑似有海底竄出油汙漂浮痕跡，並即刻將座標通報軍方，期盼能為搜救行動帶來突破性進展。

    「Taiwan ADIZ」團隊指出，今日冒著海象不穩定因素，租用漁船深入搜救海域，約於北緯23度36.824、東經121度35.810附近，發現海面出現疑似浮油的痕跡。該粉專強調，民間力量希望能作為國軍後盾，這項重要情資已第一時間轉交給國防部及海巡署，希望能在黃金救援時間內，精確鎖定搜救熱點。

    根據國防部最新統計，今日搜救兵力規模龐大，共計派出空軍6架次軍機、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘；岸際部分則動員183名兵力，並配備47輛輕、中型戰術輪車。軍方表示，針對民間粉專提供的浮油訊息，將會進行比對釐清，不放過任何可能的蛛絲馬跡。

    軍事粉專挺進外海驚見「浮油」。（粉專提供）

    軍事粉專挺進外海驚見「浮油」。（粉專提供）

    粉專成員自行雇用漁船挺進外海搜尋，在花蓮外海驚見海面疑似有海底竄出油汙漂浮痕跡。（粉專提供）

    粉專成員自行雇用漁船挺進外海搜尋，在花蓮外海驚見海面疑似有海底竄出油汙漂浮痕跡。（粉專提供）

    軍事粉專挺進外海驚見「浮油」。（粉專提供）

    軍事粉專挺進外海驚見「浮油」。（粉專提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播