為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣、委內瑞拉不可類比 法學者朱利安：美不會接受中國侵台

    2026/01/10 23:30 中央社
    法國國際關係研究所11日舉辦研討會，亞洲研究中心主任朱利安（左2）邀請國家安全研究所研究員李哲全（右2）、美國賓州大學美中關係未來計畫主任馬瑞欣（左1）、日本經濟新聞記者潘恩-雷瑟斯（右1），討論川普2.0下的美中台關係。（中央社）

    法國國際關係研究所11日舉辦研討會，亞洲研究中心主任朱利安（左2）邀請國家安全研究所研究員李哲全（右2）、美國賓州大學美中關係未來計畫主任馬瑞欣（左1）、日本經濟新聞記者潘恩-雷瑟斯（右1），討論川普2.0下的美中台關係。（中央社）

    美國直入委內瑞拉抓捕總統馬杜洛，引發中國是否可能對台灣採取類似手段的疑問。法國學者朱利安（Marc Julienne）認為，美國在台灣有科技、戰略等重大利益，不會接受這種行動。

    美軍本月3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押往紐約，兩人因涉毒品恐怖主義等指控而受審。

    法國參議院頻道（Public Sénat）報導，這是在沒有國際授權或聯合國認可的情況下於域外抓捕一國元首，創下影響深遠的先例。中國對此事表達的擔憂主要出於戰略考量，因為委內瑞拉是中國在拉丁美洲往來最密切的政治和能源夥伴之一。

    法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安接受參議院頻道訪問時說，中國在數小時內就損失一個夥伴國，「或許是最親密的夥伴國」。他還說：「比起打擊毒品走私，顯然美國總統川普主要企圖插足石油領域，而這直接影響到中國利益。」

    朱利安認為，美國的行動是國際關係更廣泛轉變的一部分，「可能會鼓舞中國的是，我們從此進入一個美國明確接受以權力關係作為遊戲規則的世界。就像（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）允許自己侵略烏克蘭，川普也非法允許自己推翻一位國家元首」。

    他說：「如果武力成為正當性的唯一來源，就會出現新的遊戲規則。」

    前法國駐俄羅斯及駐中國大使黎想（Jean-Maurice Ripert）接受法國新聞台（franceinfo）訪問時也說，這件事傳達的訊息模稜兩可，既是展現力量，也昭示「可以繞過規則」。

    此事引發了一個關鍵問題：中國能否以此為例，為針對台灣的行動辯護？朱利安不認為美國對委內瑞拉動手是送給中國侵台的大禮，「川普不會接受這種行動」，台灣和委內瑞拉也不能相提並論；台灣經濟繁榮，擁有能反抗的軍隊，尤其對美國有戰略重要性，「美國在台灣的利益非常大」。

    首先是科技產業。朱利安指出，台灣生產人工智慧（AI）和國防技術所需的多數先進半導體，一旦失守，將對美國和矽谷造成重大產業衝擊。

    其次是地緣戰略。朱利安認為，台灣是能阻止中國自由進出太平洋的軍事堡壘，與日本、韓國、菲律賓串成區域聯盟，受美國第7艦隊保護。

    另外，還有可信度，因為放棄台灣會削弱美國在亞洲的整體結盟關係。朱利安強調：「台灣是美國的防禦夥伴，放棄它等於危及美國在整個區域的可信度。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播