台灣、委內瑞拉不可類比 法學者朱利安：美不會接受中國侵台

法國國際關係研究所11日舉辦研討會，亞洲研究中心主任朱利安（左2）邀請國家安全研究所研究員李哲全（右2）、美國賓州大學美中關係未來計畫主任馬瑞欣（左1）、日本經濟新聞記者潘恩-雷瑟斯（右1），討論川普2.0下的美中台關係。（中央社）

美國直入委內瑞拉抓捕總統馬杜洛，引發中國是否可能對台灣採取類似手段的疑問。法國學者朱利安（Marc Julienne）認為，美國在台灣有科技、戰略等重大利益，不會接受這種行動。

美軍本月3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押往紐約，兩人因涉毒品恐怖主義等指控而受審。

法國參議院頻道（Public Sénat）報導，這是在沒有國際授權或聯合國認可的情況下於域外抓捕一國元首，創下影響深遠的先例。中國對此事表達的擔憂主要出於戰略考量，因為委內瑞拉是中國在拉丁美洲往來最密切的政治和能源夥伴之一。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安接受參議院頻道訪問時說，中國在數小時內就損失一個夥伴國，「或許是最親密的夥伴國」。他還說：「比起打擊毒品走私，顯然美國總統川普主要企圖插足石油領域，而這直接影響到中國利益。」

朱利安認為，美國的行動是國際關係更廣泛轉變的一部分，「可能會鼓舞中國的是，我們從此進入一個美國明確接受以權力關係作為遊戲規則的世界。就像（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）允許自己侵略烏克蘭，川普也非法允許自己推翻一位國家元首」。

他說：「如果武力成為正當性的唯一來源，就會出現新的遊戲規則。」

前法國駐俄羅斯及駐中國大使黎想（Jean-Maurice Ripert）接受法國新聞台（franceinfo）訪問時也說，這件事傳達的訊息模稜兩可，既是展現力量，也昭示「可以繞過規則」。

此事引發了一個關鍵問題：中國能否以此為例，為針對台灣的行動辯護？朱利安不認為美國對委內瑞拉動手是送給中國侵台的大禮，「川普不會接受這種行動」，台灣和委內瑞拉也不能相提並論；台灣經濟繁榮，擁有能反抗的軍隊，尤其對美國有戰略重要性，「美國在台灣的利益非常大」。

首先是科技產業。朱利安指出，台灣生產人工智慧（AI）和國防技術所需的多數先進半導體，一旦失守，將對美國和矽谷造成重大產業衝擊。

其次是地緣戰略。朱利安認為，台灣是能阻止中國自由進出太平洋的軍事堡壘，與日本、韓國、菲律賓串成區域聯盟，受美國第7艦隊保護。

另外，還有可信度，因為放棄台灣會削弱美國在亞洲的整體結盟關係。朱利安強調：「台灣是美國的防禦夥伴，放棄它等於危及美國在整個區域的可信度。」

