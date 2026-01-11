為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    阿伯睡覺叫不起來！台中男開車突無意識 6歲女童求助救命

    2026/01/11 13:20 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓男子日前開車接6歲女童卻突然身體不適，女童打電話向母親求助「阿伯在睡覺，叫不起來」，員警獲報順利尋獲，將癱倒在駕駛座的陳男送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓男子日前開車接6歲女童卻突然身體不適，女童打電話向母親求助「阿伯在睡覺，叫不起來」，員警獲報順利尋獲，將癱倒在駕駛座的陳男送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中48歲陳姓男子，日前到幼兒園接女友的6歲女兒放學，沒想到途中突感到身體不適，停靠路邊後竟全身癱軟、無法言語，車上的女童見狀，機警拿起陳男的手機打給賴姓媽媽表示「阿伯在睡覺，叫不起來」，賴女趕緊報警求助，警方獲報在附近搜尋，順利尋獲陳男的車子，將癱軟在駕駛座的陳男送醫，幸運救回一命，讓家屬非常感謝。

    日前傍晚6點57分，台中市第五分局四平派出所接獲賴姓女子報案表示，陳姓男友傍晚5點多前往幼兒園接女兒放學，但後來卻接到女兒使用男友的手機說「阿伯在睡覺，叫不起來」，因女兒才6歲，說不清楚發生了什麼事，以及人在何處，自己也沒記住車牌號碼，很耽心發生意外，因此報警請警方協助。

    正在巡邏的巡佐賴俊男及警員陳俊延獲報後，隨即以幼兒園為中心，擴大範圍梭巡附近道路，晚間7點13分時，員警在崇德十九路與環美路口發現1輛自小客車，副駕駛座車門開啟並閃著雙黃燈，顯有異常，立刻上前查看，確認就是陳男及6歲女童。

    警方到場時，陳男已經癱倒在駕駛座上，雖然有意識但表情痛苦無法言語，員警立即聯絡救護車將陳男送醫，同時也安撫女童情緒，並將她帶回警局暫時安置，賴姓母親隨後趕到警局將她接回，感謝員警積極協助找人及時送醫。

    台中陳姓男子日前開車接6歲女童卻突然身體不適，女童打電話向母親求助「阿伯在睡覺，叫不起來」，員警獲報順利尋獲，將癱倒在駕駛座的陳男送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓男子日前開車接6歲女童卻突然身體不適，女童打電話向母親求助「阿伯在睡覺，叫不起來」，員警獲報順利尋獲，將癱倒在駕駛座的陳男送醫。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播