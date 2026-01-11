阿伯睡覺叫不起來！台中男開車突無意識 6歲女童求助救命

台中陳姓男子日前開車接6歲女童卻突然身體不適，女童打電話向母親求助「阿伯在睡覺，叫不起來」，員警獲報順利尋獲，將癱倒在駕駛座的陳男送醫。（記者陳建志翻攝）

台中48歲陳姓男子，日前到幼兒園接女友的6歲女兒放學，沒想到途中突感到身體不適，停靠路邊後竟全身癱軟、無法言語，車上的女童見狀，機警拿起陳男的手機打給賴姓媽媽表示「阿伯在睡覺，叫不起來」，賴女趕緊報警求助，警方獲報在附近搜尋，順利尋獲陳男的車子，將癱軟在駕駛座的陳男送醫，幸運救回一命，讓家屬非常感謝。

日前傍晚6點57分，台中市第五分局四平派出所接獲賴姓女子報案表示，陳姓男友傍晚5點多前往幼兒園接女兒放學，但後來卻接到女兒使用男友的手機說「阿伯在睡覺，叫不起來」，因女兒才6歲，說不清楚發生了什麼事，以及人在何處，自己也沒記住車牌號碼，很耽心發生意外，因此報警請警方協助。

正在巡邏的巡佐賴俊男及警員陳俊延獲報後，隨即以幼兒園為中心，擴大範圍梭巡附近道路，晚間7點13分時，員警在崇德十九路與環美路口發現1輛自小客車，副駕駛座車門開啟並閃著雙黃燈，顯有異常，立刻上前查看，確認就是陳男及6歲女童。

警方到場時，陳男已經癱倒在駕駛座上，雖然有意識但表情痛苦無法言語，員警立即聯絡救護車將陳男送醫，同時也安撫女童情緒，並將她帶回警局暫時安置，賴姓母親隨後趕到警局將她接回，感謝員警積極協助找人及時送醫。

