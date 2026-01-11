為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    傳美軍秘密武器讓委國士兵「集體吐血」 守衛回憶：連站都站不起來

    2026/01/11 11:51 即時新聞／綜合報導
    白宮新聞秘書李威特在「X」分享一份委國守衛證詞，該守衛聲稱美軍使用某種「音波武器」，讓他與其他守衛開始流鼻血，甚至有人吐血倒地。圖為委內瑞拉國民防衛隊。（法新社）

    美軍特種部隊突襲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），過程中無人死亡，僅數人受傷。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）10日在社群媒體「X」分享一份委國守衛證詞，該守衛聲稱美軍使用某種「音波武器」，讓他的頭腦宛如「從裡面爆開」，他與其他守衛開始流鼻血，甚至有人吐血，針對該守衛說法，美國政府官方則是沒有回應。

    綜合外媒報導，這名委內瑞拉守衛受訪時回憶，美軍行動當天他們完全沒有察覺任何異狀，值勤期間突然所有雷達系統都毫無預警地關閉，接著他看到大量無人機在陣地上飛行，後續有大概8架直升機飛來，從直昇機降下大概20名士兵，但這些士兵的裝備科技水準極其先進，守衛說：「看起來完全不像我們以前交手過的任何敵人。」

    守衛表示，後續一切宛如「屠殺」，他們有數百人卻毫無勝算，美軍射擊的精準度和速度驚人，他們的武器面對美軍一點用都沒有。守衛指出，美軍在某個時刻發射某樣東西，像是某種極其強烈的聲波。守衛說：「我感覺腦袋像是從裡面爆開一樣。我們所有人都開始流鼻血，有些人甚至吐血。我們倒在地上，完全無法動彈。」

    守衛指出：「那20人（美軍）在沒有任何傷亡的情況下，殺死了我們數百人。我們根本無法與他們的科技和武器抗衡。我發誓，我從未見過這種情況。在那種聲波武器的影響下，我們甚至連站都站不起來。」守衛也坦言，他警告所有「自以為能和美國作戰的人」，他們不知道美國有多可怕，「我親眼看到之後，再也不想站在他們的對立面，美國不是可以隨便招惹的國家」。

    李威特在「X」分享這份委國守衛證詞，並說：「停下你在做的事情，讀一讀這個。」針對此證詞，白宮並沒有核實證詞的真實性問題。《紐約郵報》引述《華盛頓郵報》報導指出，一位前美國情報人士透露，美軍多年來一直擁有定向能量武器，利用微波或雷射光束等聚焦能量來摧毀目標，但這可能是美國首次在實戰中使用這種武器，而類似武器能產生「出血、無法活動、疼痛或灼熱感」等症狀。

