美濃大峽谷盜砂回填弊案 第3波搜索 前鎮長堂弟首謀 4人羈押

美濃大峽谷盜砂回填弊案，檢警發動第三波搜索，已有三幫人涉案，彼此互不相識。圖為橋檢查扣怪手。（橋檢提供）

高雄美濃大峽谷盜砂回填弊案，橋頭地檢署再度發動偵查行動，揪出全案首腦羅建昌，依違反組織犯罪條例等罪嫌，聲請羈押禁見羅建昌、承租人徐榮興和二名司機等四人獲准，羅男是前美濃鎮長羅建德的堂弟。

據了解，橋檢偵辦美濃盜採砂石案，自八月廿七日起，首波已聲押禁見承租人王國正等多人獲准，地主石麗君、夫婿巫清文分別百萬元和八十萬元交保、限制住居，並查扣十五部怪手，全案朝違反組織犯罪條例等罪嫌偵辦。

請繼續往下閱讀...

辦案人員隨後又針對大樹統嶺段山坡地遭人濫倒，拘提幕後操盤的前檢察官陳正達和共犯警友會站長黃文合，二人也被羈押禁見。

辦案人員又擴大清查，發現美濃吉安段溪埔寮農地，也遭不法集團大範圍盜採土石後再回填營建廢棄物，盜挖深度達十二公尺以上，且位於社區水源中心處。

羅建昌幕後主使 地方頗有影響力

九月廿四日上午，檢警第三波搜索，拘提承租人徐榮興和司機黃信誌等兩人，依涉犯組織犯罪條例和廢棄物清理法情節重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

辦案人員深入追查後，查出幕後主使者為羅建昌等人，十月二日拘提羅和司機黃英文，並查扣怪手等機具，兩人也被羈押禁見。據了解，羅建昌為已故前美濃鎮長羅建德的堂弟，在地方上頗有影響力。

橋檢指出，近期偵辦和山光電廠案、大樹區統嶺段案、美濃區案等案，羈押被告十六人，扣押怪手十六台、曳引砂石車十台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法