為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    美濃大峽谷盜砂回填弊案 第3波搜索 前鎮長堂弟首謀 4人羈押

    2025/10/09 05:30 記者鮑建信／高雄報導
    美濃大峽谷盜砂回填弊案，檢警發動第三波搜索，已有三幫人涉案，彼此互不相識。圖為橋檢查扣怪手。（橋檢提供）

    美濃大峽谷盜砂回填弊案，檢警發動第三波搜索，已有三幫人涉案，彼此互不相識。圖為橋檢查扣怪手。（橋檢提供）

    高雄美濃大峽谷盜砂回填弊案，橋頭地檢署再度發動偵查行動，揪出全案首腦羅建昌，依違反組織犯罪條例等罪嫌，聲請羈押禁見羅建昌、承租人徐榮興和二名司機等四人獲准，羅男是前美濃鎮長羅建德的堂弟。

    據了解，橋檢偵辦美濃盜採砂石案，自八月廿七日起，首波已聲押禁見承租人王國正等多人獲准，地主石麗君、夫婿巫清文分別百萬元和八十萬元交保、限制住居，並查扣十五部怪手，全案朝違反組織犯罪條例等罪嫌偵辦。

    辦案人員隨後又針對大樹統嶺段山坡地遭人濫倒，拘提幕後操盤的前檢察官陳正達和共犯警友會站長黃文合，二人也被羈押禁見。

    辦案人員又擴大清查，發現美濃吉安段溪埔寮農地，也遭不法集團大範圍盜採土石後再回填營建廢棄物，盜挖深度達十二公尺以上，且位於社區水源中心處。

    羅建昌幕後主使 地方頗有影響力

    九月廿四日上午，檢警第三波搜索，拘提承租人徐榮興和司機黃信誌等兩人，依涉犯組織犯罪條例和廢棄物清理法情節重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

    辦案人員深入追查後，查出幕後主使者為羅建昌等人，十月二日拘提羅和司機黃英文，並查扣怪手等機具，兩人也被羈押禁見。據了解，羅建昌為已故前美濃鎮長羅建德的堂弟，在地方上頗有影響力。

    橋檢指出，近期偵辦和山光電廠案、大樹區統嶺段案、美濃區案等案，羈押被告十六人，扣押怪手十六台、曳引砂石車十台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播