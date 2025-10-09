立法院預計今完成初審 普發1萬預算案 拚17日三讀

朝野立委高度關注普發現金一萬元進度，財政部長莊翠雲表示，若立院17日三讀通過，還要送請總統公告，公告後一個月內一定進行發放作業。（記者王藝菘攝）

立法院財政委員會昨舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（一一四年度至一一六年度）」，朝野立委高度關注普發現金一萬元的進度，預計今日完成初審，可在十四日的程序委員會將特別預算案排入十七日立法院會議程完成三讀。財政部長莊翠雲表示，假設立院十七日三讀通過，還要送請總統公告，公告後一個月內一定進行發放作業。

三讀通過 要送請總統公告

財長：公告後1個月內發放

行政院會九月十一日通過依韌性特別條例所提特別預算上限五七〇〇億元，其中普發現金一萬元所需經費共二三六〇億元，待特別預算公布後一個月內開始執行。

請繼續往下閱讀...

行政院主計總處報告指出，本次所需預算五七〇〇億元，保留二〇〇億元暫未編列，一一四至一一六年度分別編列二七九五億元、一二四二億元及一四六三億元。所需財源五五〇〇億元，編列移用以前年度歲計賸餘四四四四億元及舉借債務一〇五六億元支應。立法院財政委員會排定昨起一連兩日進行審查。

國民黨立委萬美玲詢問，有無可能十月底前普發現金？莊翠雲回應，十七日是假設立院三讀通過，還要送請總統公告，公告後一個月內一定會進行發放作業。

民進黨立委陳亭妃也問，若立院十七日三讀通過、總統十七日就公告，預計十一月十七日前會發放？莊翠雲說，在總統公布當天，財政部會開記者會說明領取方式，上次普發現金六千元時，直接入帳共有四二五萬餘人，政府正在做相關前置作業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法