美戰爭部準助理部長： 台灣國防訓練、動員 需大改革

美國戰爭部（國防部）印太安全事務助理部長提名人約翰．盧（John Noh），七日在聯邦參議院軍事委員會聽證會上，呼籲為遏制中國，日本和南韓、澳洲、台灣有必要大幅增加國防經費。他主張，台灣需要在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員、軍民整合、強化基礎設施防護及資安作業，並將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的十％。

約翰．盧強調：「正是川普總統提出，台灣——這個面臨解放軍生存威脅的島嶼——應將國防支出提高至GDP的十％。我強烈支持這一點。」他認為，美國在印太的嚇阻能力固然重要，但區域內的盟友與夥伴也必須投入更多資源，並善盡自身責任。

在事先提交的書面答詢中，約翰．盧稱中國正進行史無前例的擴軍，他支持川普政府施壓盟友增加國防投資的政策，「應當要求日、韓、澳洲、台灣大幅增加防衛經費，並強化相關能力」。

約翰．盧也肯定台灣增加國防開支，並引述美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）指出，台灣強化自身防禦的行動，在遏止侵略方面擁有三倍槓桿效益，亦即所謂的「攻擊比率」原則。而除了武器層面，台灣還有許多事情必須立即且迫切地著手進行，以因應可能的入侵情境。

針對軍援台灣政策，參院軍事委員會主席韋克爾表達憂慮。他指出，川普政府已暫停對台灣提供四億美元的軍事援助，並警告五角大廈可能仿效援助烏克蘭的模式，動用「總統撥款權」（PDA）先調度武器，再要求台灣購回原本授權援助的裝備，此舉恐將違背國會原意。

