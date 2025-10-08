為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投茶博「茶薰六感SPA體驗館」 帶你身心放鬆

    2025/10/08 13:50 記者張協昇／南投報導
    南投茶博會「茶薰六感SPA體驗館」，透過茶葉薰敷、音樂療癒與茶香氛圍的沉浸式體驗，讓參與民眾身心放鬆。（圖由參山處提供）

    南投茶博會「茶薰六感SPA體驗館」，透過茶葉薰敷、音樂療癒與茶香氛圍的沉浸式體驗，讓參與民眾身心放鬆。（圖由參山處提供）

    2025南投世界茶業博覽會，正在中興新村大操場舉行，其中「茶薰六感SPA體驗館」，以視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺六感為設計核心，透過茶葉薰敷、音樂療癒與茶香氛圍的沉浸式體驗，帶給參與民眾身心放鬆的深層感動，成為茶博的人氣展館之一。

    參山國家風景區管理處（簡稱參山處），在南投名間鄉八卦山上設有遊客服務中心，由於名間是國內最大茶產區，有茶鄉美譽，遊客中心也設有茶文化主題館，近幾年來由當地松嶺茶藝文化協會，積極推廣茶薰SPA體驗，並原汁原味搬到茶博會場，盼讓更多人獲得體驗。

    參山處指出，茶薰六感SPA，在茶香氤氳間，讓體驗者透過視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺，細細感受感官六覺融合的靜心療癒，讓身心得到放鬆。而茶文化主題館全新打造的遊客體驗空間，也將於10月16日正式開幕，以「茶香日常」為主題，設有茶藝商品展示、特色茶葉展售、伴手禮專區與輕食茶飲服務，讓遊客不僅能體驗茶文化，還能滿足旅程中的「食」與「購」需求，帶回滿滿茶香回憶。

    參山處處長曹忠猷表示，松柏嶺不僅是名間茶的原鄉，更是感受南投茶文化魅力的最佳場域。茶博結束後，建議遊客能安排一趟名間茶鄉小旅行，來此品茗賞景，延續茶薰六感的美好體驗，享受融合茶香、人文與自然的多感官之旅。

    投茶博會「茶薰六感SPA體驗館」，讓民眾體驗傳統茶席，感受優雅茶藝風情。（圖由參山處提供）

    投茶博會「茶薰六感SPA體驗館」，讓民眾體驗傳統茶席，感受優雅茶藝風情。（圖由參山處提供）

    南投名間鄉是國內最大茶產區，有茶鄉美譽。（資料照）

    南投名間鄉是國內最大茶產區，有茶鄉美譽。（資料照）

