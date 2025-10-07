國慶連假北部省道南下北返車潮時段及替代道路建議一次看

交通部公路局北分局規劃台61線、台15線沿線樞紐路口義交協勤。（北分局提供）

雙十國慶3天連假將至，交通部公路局北區養護工程分局今（7）日公布北部地區省道疏運重點與管制措施，預估10月9日下午4點起，快速公路銜接國道1號、3號與5號南港系統附近將出現第一波南下車潮，連假首日上午8點更將湧入大量南下車流。

北分局預測，中長程南下車潮將於10日上午7點出現在國道1、3、5號；台61線尖峰自8點起於新竹路段湧現，尖峰時段集中在當日上午9點至12點。北返車潮預估集中於12日下午1點至晚間9點。國1、國3本次不實施高乘載管制，僅國5依例於11日至12日每日下午1點至6點，在蘇澳至頭城北向匝道實施高乘載措施，提醒宜花東返北民眾，可提前規劃行程，出發前先上網查詢即時路況，避開壅塞時段。

請繼續往下閱讀...

因應大量車流湧入新竹市區及沿海路段，北分局規劃多項管制措施：台68線南寮匝道自9日晚間10點起至12日晚間11點止，禁止左轉台15線南下；台15線71.5公里處新港三街路口，即日起封閉至12日晚間11點；台61線鳳鼻尾隧道前竹1路口，即日起下午3點起封閉至13日上午9點止。

北分局建議，中短程旅次的民眾可利用台61線、台1線、台3線及台31線作為桃園、台北、新竹間往返的替代道路；前往宜蘭、花東地區者，若國道5號壅塞，可改走台9線。另台2線福隆海水浴場周邊歷次連假皆易壅塞，建議改道行駛以節省行車時間。

另外，短程出遊車潮預估連假期間每日出現在各熱門景點周邊，包括台2線北海岸淡水至萬里及東北角福隆至瑞濱路段、台3線大溪、慈湖、石門水庫風景區，台3線北埔、峨眉一帶及台9甲線烏來等，尖峰時段約上午11點至下午1點及傍晚5點至7點。

北分局提醒用路人，連假期間若遇天候不佳，務必減速慢行、保持安全距離，切勿超速或酒駕，變換車道時應使用方向燈並注意前後車況。快速公路沿線均設有休息站，供駕駛人下車休息、恢復體力。另建議返鄉及親子出遊民眾多搭乘大眾運輸工具，若自行開車，應避開尖峰時段並妥善規劃路線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法