觀光署邀法國實境秀男星壯遊台灣 部落大秀肌肉超吸睛

法國知名實境野外求生節目《Koh Lanta》男星Llyesse（左起）、Brice、Laurent在南方澳大秀肌肉，划行立槳看日出。（博旅天下提供）

交通部觀光署駐德國辦事處，邀請法國知名實境野外求生節目《Koh Lanta》中的3名高人氣男星壯遊台灣，為期6天深入部落等地，體驗台灣豐富的山海戶外運動，一路從東北角玩到宜蘭部落，還大秀肌肉超吸睛，吸引許多遊客搶拍。

觀光署今年積極拓展歐洲市場，繼8月邀請外媒訪台行銷後，這次再由雁行天下國際旅行社規劃，帶領法國實境秀男星Laurent Maistret、Brice Petit 與 Ilyesse Benyoub等3人，展開為期6天旅程，深入山林從事攀岩、溯溪、划立槳迎日出等活動。

其中1站停留宜蘭，體驗「蘭陽原潮」原住民遊程，展開金岳瀑布溯溪探險，3人沿途攀爬天然滑水道、跳入清澈水潭，最後站在10米高懸崖下，徹底釋放享受戶外熱情，讓他們不禁讚嘆「台灣猶如戶外天堂，魅力無窮！」

團隊還到南方澳內埤看日出，清晨划行立槳在靜謐海面，見證太陽自海平面升起的壯麗瞬間，並拿起手機記錄震撼瞬間，返程則停留豆腐岬浮潛，欣賞五彩斑斕的海洋生態，體驗山海交織的台灣風情。

3人也走訪宜蘭「蘭陽原創館」與「喜浪鐵沐料理廚坊」，感受原民文化及創意料理，再到蘇澳小鎮「光覺咖啡」品味部落咖啡，並至百年冰店「阿賽喇冰」、「蘇澳海派生活」體驗冰品、美食，也到宜蘭藏酒酒莊深入釀酒秘境及至「星源茶園」採茶，並造訪「國立傳統藝術中心」，感受台灣傳統文化魅力。

「來台灣，一定會發現這是一個充滿驚喜與熱情的地方！」Laurent Maistret說，未預料台灣戶外活動如此令人驚豔，南澳溯溪是他的最愛，短短1小時就能從城市到沙灘，展開登山、攀岩、溯溪等多元體驗，讓他非常難忘。

