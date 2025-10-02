雄中老師被控偽造收據詐財 校方：與事實有落差

學生指影印收據上的總金額被老師塗改。（擷取自threads@yue.cheng.yang）

高雄中學有學生在網路社群發文，指控校內吳姓老師擅自修改影印費的收據，是偽造文書和不法詐欺學生錢財，校方今（2）日進行調查，初步了解吳師是將多次影印費填寫於1張收據中，作法確實有瑕疪，但並無詐財情事，並將要求日後老師公開費用以杜爭議。

雄中學生發文指出，吳姓老師利用公職竟然偽造文書並不法詐欺學生之錢財證據確鑿，起因於影印費極為不合理，經學生發現後向該師索取影印店收據，沒想到該師竟逕自僞造收據以詐錢財，學生向影印店查證後確定有多處造假。

學生點出不合理的地方，包括價格不合理，上面的數字除以班級人數亦除不盡；最下方有立可帶修正痕跡且塗改的字跡是吳師的字跡等，向影印店求證也回應該張收據只張立588元，非加了1360元後並塗改總額的1948元。

據了解，吳師因列印講義、資料需求，事先向每名學生收取50元，並分批到影印店影印，最後才將金額填寫於單張收據上，校方確認影印數量，認為已超出向學生收取的費用，且超出費用是由老師自行吸收，認為收據的做法有瑕疵，應沒有佔學生便宜。

校方進一步說明，1日傍晚接獲學生反映，校長隨即於2日上午召集行政團隊及吳師先予釐清，經初步訪談，吳師講義係採多次印製，未能採行每次均索取單據並清楚標示費用，而造成疑義，校方將續行檢核相關印製文件及收費計算方式，以確保收費合規並維護相關人員權益。

校方表示，將加強宣導請學校教師收取學生相關費用，務必公開費用計算方式或提供文件予學生依需求續處，以杜爭議。並重申，後續調查將依法辦理，若有違法情事決不寬貸，並期盼外界勿多做揣測，打擊學校教育同仁士氣。

學生出示與影印店的對話，對方證實該張收據金額非該店填寫。（擷取自threads@yue.cheng.yang）

