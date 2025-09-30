噩夢畫面曝光！公館圓環拆除上班首日 民眾直擊竟一路塞到景美

公館圓環拆除、公車地下道填平後，民眾直擊周邊車潮一路從公館塞到景美。（本報合成，@jiang.wayne授權提供）

公館圓環拆除後首個上班日，台北市長蔣萬安與副市長李四川今（30日）一早7點半到場視察，強調車流「整體還算順暢」。然而實際情況卻讓通勤族大喊崩潰，從中永和福和橋到公館，以及新店往公館的羅斯福路全面大塞車，甚至一路回堵到景美、北新橋，引爆民怨。

一名網友在「Threads」發文直呼「大家期待的大場面來了！」並上傳6倍速影片，記錄上午8時從公館圓環出發，一路經過師大分部、羅斯福路與興隆路口、羅斯福路六段159巷，最後抵達景美文山二分局，沿途滿滿公車、機車、汽車動彈不得。

原Po直言，先前只塞到萬隆出口，這次竟延伸至景美甚至北新橋，「這將是未來20年上下班的寫實狀況」。他更拍下蔣萬安與李四川到場的畫面，酸言「犯案者通常都會返回現場觀察」，並抱怨交管人力僅集中在圓環至羅斯福與興隆路口，過了武功國小就沒人管制，但公車專用道是從興隆路口開始，這導致北新橋到興隆路口一片混亂，「你們各位，這只是開始」。

貼文曝光後掀起熱議，不少網友留言「塞到北新橋是認真的嗎？從小新店公車族的我此生沒見過！」、「文山新店居民活久見，填平公車專用地下道讓公車在路上等紅燈的結果早可預見」、「現在英明神武的蔣市長花幾億讓大家塞車到天荒地老，再也回不去囉」。

台北市公館圓環拆除、公車地下道填平施工暫告一段落，基隆路與羅斯福路正交路口通車後，30日首個通勤日台北市長蔣萬安（左二）、副市長李四川（左一）前往視察。（記者廖振輝攝）

