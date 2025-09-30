佛心漲幅！彰化阿泉爌肉飯10/1每碗漲5元 老饕力挺

「阿泉爌肉飯」從10月1日起每碗漲5元。（資料照）

因應豬肉價格漲價，彰化市80多年排隊名店阿泉爌肉飯公告因應原物料及營運成本上漲，將從明天（10月1日）起，爌肉飯及爌肉飯便當都調漲5元，調漲後的價格將變成爌肉飯每碗65元，其餘商品暫不調漲。不少老饕指出，1年多來只漲5元還在可接受的範圍，還有人力挺「還是很便宜，繼續支持」，絲毫不受漲價影響。

彰化市成功路阿泉爌肉飯是80年老店，從早上賣到下午，幾乎每天都大排長龍，2024年4月爌肉飯、便當都曾漲5元，當時爌肉飯每碗漲到60元，時隔1年多再度做出調漲，10月1日起，爌肉飯及爌肉飯便當都調漲5元，調漲後的價格將變成爌肉飯小碗60元、大碗65元，爌肉便當小份90元、大份95元，其餘商品暫不調漲。

請繼續往下閱讀...

但就算如此，還是有不少死忠的顧客、老饕表示，1年多漲5元還在可接受範圍，還有人說原物料及營運成本上漲，微幅調漲5元實在不算什麼，甚至有民眾霸氣說要「一樣支持，下次要外帶6份」，讓業者相當感動，感謝大家的體諒與支持。

阿泉爌肉飯10月1日起調漲價格，在地人響應繼續支持。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法