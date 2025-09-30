為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    佛心漲幅！彰化阿泉爌肉飯10/1每碗漲5元 老饕力挺

    2025/09/30 13:36 記者湯世名／彰化報導
    「阿泉爌肉飯」從10月1日起每碗漲5元。（資料照）

    「阿泉爌肉飯」從10月1日起每碗漲5元。（資料照）

    因應豬肉價格漲價，彰化市80多年排隊名店阿泉爌肉飯公告因應原物料及營運成本上漲，將從明天（10月1日）起，爌肉飯及爌肉飯便當都調漲5元，調漲後的價格將變成爌肉飯每碗65元，其餘商品暫不調漲。不少老饕指出，1年多來只漲5元還在可接受的範圍，還有人力挺「還是很便宜，繼續支持」，絲毫不受漲價影響。

    彰化市成功路阿泉爌肉飯是80年老店，從早上賣到下午，幾乎每天都大排長龍，2024年4月爌肉飯、便當都曾漲5元，當時爌肉飯每碗漲到60元，時隔1年多再度做出調漲，10月1日起，爌肉飯及爌肉飯便當都調漲5元，調漲後的價格將變成爌肉飯小碗60元、大碗65元，爌肉便當小份90元、大份95元，其餘商品暫不調漲。

    但就算如此，還是有不少死忠的顧客、老饕表示，1年多漲5元還在可接受範圍，還有人說原物料及營運成本上漲，微幅調漲5元實在不算什麼，甚至有民眾霸氣說要「一樣支持，下次要外帶6份」，讓業者相當感動，感謝大家的體諒與支持。

    阿泉爌肉飯10月1日起調漲價格，在地人響應繼續支持。（資料照）

    阿泉爌肉飯10月1日起調漲價格，在地人響應繼續支持。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播