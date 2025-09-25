桃園眷村文化節10/4起登場！王偉忠戲說中秋記憶 民歌演唱會壓軸

桃園市長張善政（右3）、知名製作人王偉忠（右5）等人介紹「2025桃園眷村文化節」的亮點舞台劇復刻眷村嫁女兒場景與中秋團圓氛圍。（記者李容萍攝）

「2025桃園眷村文化節」即將於10月4日到12日登場，今年以「奔向眷村」為主題，9天活動橫跨桃園眷村鐵三角，包括馬祖新村、太武新村、憲光二村、龜山眷村故事館、忠貞新村文化園區及6處眷村社區，規劃超過70場精彩活動，結合懷舊氛圍與情感共鳴，不僅延續傳統，更融合創新元素，邀請市民一同走進眷村現場，感受文化的溫度與時代的脈動。

桃園市長張善政今（25）日出席宣傳記者會說，桃園擁有多達100多個的眷村數量，可謂是全國的「眷村文化大本營」，「2025桃園眷村文化節」系列活動再次喚起眷村的集體記憶，帶來一場難忘的文化饗宴，透過豐富多元的內容，讓民眾重溫記憶中的感動。尤其文化局今年邀請知名節目製作人王偉忠擔任策劃監製《一村喜事-中秋樂桃桃》舞台劇，王偉忠在電視節目上的創意與巧思深受肯定，這次回到桃園參與整體規劃，令人充滿期待，為文化節注入豐富創意與嶄新亮點。

王偉忠說，桃園擁有全國最多的眷村文化資產。過去曾拍攝許多桃園眷村題材，與桃園淵源深厚。這次在中秋節以一村喜事為題，重現眷村過中秋的人情味與傳統辦桌文化。他提到，在眷村過中秋非常好玩，眷村第一代逐漸凋零，期盼透過文化節讓第二、三及四代持續傳承故事，讓更多年輕世代透過節慶活動感受眷村氛圍，延續台灣多元族群的文化記憶。

文化局長邱正生說，開幕活動10月4日在馬祖新村登場，推出「眷戀起舞」復古主題舞會與童軍大進擊等活動；10月5、6日於馬祖新村演出沉浸式舞台劇《一村喜事-中秋樂桃桃》，重現眷村嫁女兒場景與中秋團圓氛圍，其中10月5日為預約制「眷味餐桌」專場，10月6日免費自由入場。

雙十節當天於太武新村由何日君再來劇團帶來《記憶的圍牆外，我等你》限定劇目；接著10月11日舉辦眷村論壇《記憶與創生：眷村現場織光∞》，邀集學者與民眾共探文化創生；壓軸10月12日為《光陰有歌》民歌演唱會，邀請邰肇玫、木吉他合唱團、王瑞瑜、凃佩岑和南方二重唱同台演出，唱出世代記憶與青春旋律。

桃園市長張善政（中）、知名製作人王偉忠（左6）等人同台啟動「2025桃園眷村文化節」宣傳記者會。（記者李容萍攝）

「2025桃園眷村文化節」宣傳記者會的開場演出《我要你的愛》，表演逗趣。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（前左4）、知名作人王偉忠（左）等人出席動「2025桃園眷村文化節」宣傳記者會。（記者李容萍攝）

