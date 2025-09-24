為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    破門救受困戶、泥流搭人龍助脫困 新北特搜馳援花蓮光復50餘受災點

    新北特搜隊馳援花蓮縣光復鄉重災區，深入社區救援，協助破門，救援災民、婦幼脫困。（記者吳仁捷翻攝）

    新北特搜隊馳援花蓮縣光復鄉重災區，深入社區救援，協助破門，救援災民、婦幼脫困。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/24 14:17

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府、消防局特搜大隊馳援受樺加沙颱風影響的花蓮縣光復鄉重災區，馳援人數增加到88人，今天延續救援任務，到光復鄉中正、中華路、天主堂、光復國中等50餘處受災處救援，不僅23日夜間趕抵後，協助受困家戶破門，更在湍急泥流中，搭起人龍，幫助年長、受困婦孺等災民脫困，面對馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，新北特搜持續緊急馳援。

    新北市消防局統計，因應馬太鞍堰塞湖溢流，造成花蓮縣光復鄉重災，馬太鞍溪橋沖斷，截至目前為止，新北市共調派88名救援人員、2隻搜救犬，出動23輛救災車輛、10架空拍機、3艘橡皮艇，協同中央與各縣市支援團隊，全力在災區進行住戶清查、撤離、搜救等任務。新北隊伍已在光復鄉多條道路與社區展開地毯式逐戶工作，並已成功協助46位居民安全疏散，同時持續搜尋可能尚未被發現的受困者。

    消防單位估計，根據目前資料，災害規模重大，搜救任務艱鉅，新北除投入第一線救災能量，也同步提供後勤支援、物資運補、空拍影像協助指揮調度等工作。

    市政府強調，接下來的幾天將是關鍵，必將堅守在災區最前線，與各縣市搜救同仁並肩作戰，持續守護災區民眾的生命安全。

    新北特搜隊馳援花蓮縣光復鄉重災區，深入社區救援，在湍急泥流中，搭起人龍，接駁救援災民、婦幼脫困。（記者吳仁捷翻攝）

    新北特搜隊馳援花蓮縣光復鄉重災區，深入社區救援，在湍急泥流中，搭起人龍，接駁救援災民、婦幼脫困。（記者吳仁捷翻攝）

    新北特搜隊馳援花蓮縣光復鄉重災區，深入社區救援，在湍急泥流中，搭起人龍，接駁救援災民、婦幼脫困。（記者吳仁捷翻攝）

    新北特搜隊馳援花蓮縣光復鄉重災區，深入社區救援，在湍急泥流中，搭起人龍，接駁救援災民、婦幼脫困。（記者吳仁捷翻攝）

    新北特搜隊馳援花蓮縣光復鄉重災區，深入社區救援，在湍急泥流中，搭起人龍，接駁救援災民、婦幼脫困。（記者吳仁捷翻攝）

    新北特搜隊馳援花蓮縣光復鄉重災區，深入社區救援，在湍急泥流中，搭起人龍，接駁救援災民、婦幼脫困。（記者吳仁捷翻攝）

