    前鎮漁港逾10艘漁船併靠嚴重 網憂：若斷纜恐撞毀碼頭

    前鎮漁港漁船併靠嚴重，若斷纜漂流恐撞毀施工中的碼頭（下）。（記者洪定宏攝）

    2025/09/22 12:36

    〔記者洪定宏／高雄報導〕去年山陀兒颱風飆出17級的破表風力，導致前鎮漁港19艘漁船斷纜漂流，關鍵原因在多艘漁船併靠，但高市海洋局及漁業署未記取教訓，直到今天上午，仍有10艘至14艘的漁船併靠多達6排，網友擔心若有漁船斷纜，恐將撞毀已完成整建或施工中的碼頭。

    漁業署統計，5艘以上漁船併靠共14排，包含5艘1排、6艘1排、8艘4排、9艘2排、10艘2排、11艘1排、12艘2排、14艘1排，已要求漁船經營者加強纜繩檢測與繫牢，也協調代管的高市府海洋局加強巡視。

    漁業署強調，目前正值秋刀魚漁船返港卸魚與整補高峰期，依漁船作業習性，待完成卸魚及補給後，將於12月底前陸續出港前往西南大西洋捕撈阿根廷魷魚，另將參與減船計畫的部分漁船移泊至興達漁港，逐步緩解前鎮漁港壅塞壓力。

    回顧去年10月3日上午，秋颱山陀兒挾至少17級的破表強風從高雄登陸，前鎮漁港多達19艘的漁船斷纜，其中13艘漂進高雄港商港航道，引發嚴重的航安危機；高雄港務分公司緊急派大型拖船擋住漁港港嘴，另6艘漁船才沒有漂進商港。

    高雄港務分公司指出，去年漂流的漁船撞損高雄港碼頭輪擋、防舷材、岸水坑、岸壁等設施，更影響拖船調度作業，已多次函請海洋局儘速研議前鎮漁港攔設漁船方案，且在防颱會議特別要求海洋局必須提出防範作為，今年7月23日更函請海洋局應訂定前鎮漁港漁船防颱繫纜規定。

    前鎮漁港漁船併靠嚴重，若斷纜漂流恐撞毀施工中的碼頭（下）。（記者洪定宏攝）

