為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    兔迎中秋！屏東千禧公園點燈 兔兔望月、菇菇迷宮超美超夢幻

    屏東千禧公園點燈，10座燈飾伴大家過節。（記者葉永騫攝）

    屏東千禧公園點燈，10座燈飾伴大家過節。（記者葉永騫攝）

    2025/09/20 19:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所慶祝中秋節，市長周佳琪今晚在千禧公園點燈，主燈是大型兔子吃月餅「兔迎中秋」，現場發送1000份玉兔小提燈，千禧公園設置10座中秋節燈飾，持續點亮11月2日，周佳琪說，希望透過趣味藝術燈飾與民眾一起快樂歡度中秋佳節。

    屏東市公所說，小提燈以可愛的玉兔為造型，今晚開始發放，吸引滿滿人潮排隊索取，1000盞一下子就索完，中秋節前可能會再增購。

    公所說，千禧公園主燈為「兔迎中秋」；而「兔兔望月」有許多的兔兔望著變動的月亮，相當漂亮；「菇菇迷宮樂園」是一座為親子量身打造的互動式迷宮燈區，以會發光的藤蔓圍籬建構出趣味的迷宮路徑，迷宮中藏有五彩繽紛、表情各異的大型蘑菇，等待小朋友進入冒險、發現驚喜；其他還有「星星瓶」、「祈福月光牆」、「浪漫燈海」、「柚光滿樹」等中秋燈飾，各有各的寓意及設計巧思。

    周佳琪說，中秋節是重要節慶，佳節前夕，發放小提燈讓市民朋友也能與家人一起同樂，親子開心點亮提燈及遊玩時，享受節慶帶來的溫馨時光。

    菇菇迷宮帶領小朋友進入奇幻世界。（記者葉永騫攝）

    菇菇迷宮帶領小朋友進入奇幻世界。（記者葉永騫攝）

    「兔兔望月」好多兔兔望向月亮超可愛。（記者葉永騫攝）

    「兔兔望月」好多兔兔望向月亮超可愛。（記者葉永騫攝）

    玉兔小提燈。（記者葉永騫攝）

    玉兔小提燈。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播