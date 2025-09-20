兔迎中秋！屏東千禧公園點燈 兔兔望月、菇菇迷宮超美超夢幻

屏東千禧公園點燈，10座燈飾伴大家過節。（記者葉永騫攝）

2025/09/20 19:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所慶祝中秋節，市長周佳琪今晚在千禧公園點燈，主燈是大型兔子吃月餅「兔迎中秋」，現場發送1000份玉兔小提燈，千禧公園設置10座中秋節燈飾，持續點亮11月2日，周佳琪說，希望透過趣味藝術燈飾與民眾一起快樂歡度中秋佳節。

屏東市公所說，小提燈以可愛的玉兔為造型，今晚開始發放，吸引滿滿人潮排隊索取，1000盞一下子就索完，中秋節前可能會再增購。

請繼續往下閱讀...

公所說，千禧公園主燈為「兔迎中秋」；而「兔兔望月」有許多的兔兔望著變動的月亮，相當漂亮；「菇菇迷宮樂園」是一座為親子量身打造的互動式迷宮燈區，以會發光的藤蔓圍籬建構出趣味的迷宮路徑，迷宮中藏有五彩繽紛、表情各異的大型蘑菇，等待小朋友進入冒險、發現驚喜；其他還有「星星瓶」、「祈福月光牆」、「浪漫燈海」、「柚光滿樹」等中秋燈飾，各有各的寓意及設計巧思。

周佳琪說，中秋節是重要節慶，佳節前夕，發放小提燈讓市民朋友也能與家人一起同樂，親子開心點亮提燈及遊玩時，享受節慶帶來的溫馨時光。

菇菇迷宮帶領小朋友進入奇幻世界。（記者葉永騫攝）

「兔兔望月」好多兔兔望向月亮超可愛。（記者葉永騫攝）

玉兔小提燈。（記者葉永騫攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法