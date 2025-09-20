總值逾4.5億TCR廠車、方程式跑車現身斗六 車迷熱血沸騰

單價超過800萬的跑車，讓車迷大開眼界。（記者黃淑莉攝）

2025/09/20 14:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕71輛總價值超過4.5億元的經典、限量收藏及具特色合法改裝的方程式、TCR賽跑車，今（20）日齊聚在斗六市亮相，其中最貴單價850萬元，現場還有專業車手60公尺競技表演，吸引許多車迷前往圍觀。

「隆！隆！隆！」的引擎聲貫耳，60公尺4至6秒即抵達，現場民眾看得出神，2005斗六極限飛馳嘉年華活動今天上午9點在斗六膨鼠森林公園熱鬧登場，現場有數十部經典賽車展覽，還有專業賽車手的競速表演及社區、樂團表演、市集。

斗六市長林聖爵指出，這次活動以推廣運動車界文化為核心，讓車迷與民眾能近距離觀賞專業車輛魅力，也期盼透過不同性質的多元活動吸引更多遊客來斗六，帶動地方餐飲、住宿及觀光產業。

林聖爵強調，這次參與競速表演的車手都是具有國內外比賽經驗或協會認證，參展車輛也都具有合法登記與保險，並通過安全檢測，改裝的費用從100萬到500萬之間都有，包括方程式賽車，還有TCR廠車，要價均600萬元以上。

台灣國際汽機車競技交流協會會長蕭炤和表示，今天動態表演車輛有19輛，靜態車展有51輛，光車價總值超過4.5億元，最貴單價一輛850萬左右，有方程式車及TCR，其中協會邀請來4輛TCR單價都超過800萬以上，從國外引進。

林聖爵說，除賽車手動態競技表演，靜態車展現場有導覽人員解說，讓大家更進一步認識各種車輛，活動到下午5點，歡迎民眾把握這次難得機會前往參觀。

總價逾4.5億元的方程式、TCR廠車齊聚斗六膨鼠森林公園。（記者黃淑莉攝）

2005斗六極限飛馳嘉年華活動在斗六膨鼠森林公園登場。（記者黃淑莉攝）

